Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε με «σμήνος drones» σε στρατιωτική εγκατάσταση – 67 οι τραυματίες

Επίθεση «σμήνους drones» της Χεζμπολάχ εναντίον της πόλης Μπινγιαμίνα στο βόρειο Ισραήλ το βράδυ της Κυριακής (13.10.2024). Ο νεότερος απολογισμός είναι τουλάχιστον 67 τραυματίες.

Η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωσή της τόνισε ότι εξαπέλυσε επίθεση με ένα «σμήνος drones» κατά του στρατοπέδου της Ταξιαρχίας Γκολάνι στην πόλη Μπινγιαμίνα στο βόρειο Ισραήλ.

Η λιβανέζικη οργάνωση «αφιέρωσε» αυτή την επίθεση στον πρώην αρχηγό της, τον Χασάν Νασράλα, που σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου σε ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο αριθμός των βαριά τραυματιών από την επίθεση την πόλη Μπινγιαμίνα παραμένει στους τέσσερις, με πέντε σοβαρά τραυματίες, σύμφωνα με γιατρούς.

Οι περισσότεροι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε ιατρικό κέντρο στην Χαντέρα και άλλοι σε νοσοκομεία σε κοντινές περιοχές, όπως στην Χάιφα.

Όπως μετέδωσε το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, ορισμένοι από τους τραυματίες της επιδρομής με drone, πιθανότατα από τον νότιο Λίβανο, είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ambulances continue to transport Wounded Soldiers from the Site of the Drone Attack in Binyamina near the City of Haifa, with Injuries now up to 20, while 3-5 are said to be in Serious/Critical Condition. pic.twitter.com/rosxx111py