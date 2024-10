Ισραήλ: Κορυφαίος στόχος η «Μονάδα 127» που αναπτύσσει τα UAV της Χεζμπολάχ

Μετά την χθεσινή (13.10.2024) επίθεση της Χεζμπολάχ σε στρατιωτική βάση του Ισραήλ, από την οποία σκοτώθηκαν τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες, οι IDF θέτουν πλέον ως κορυφαία προτεραιότητα την πλήρη εξουδετέρωση της «Μονάδας 127» της σιιτικής λιβανέζικης οργάνωσης.

Πρόκειται για την στρατιωτική μονάδα που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή, συντήρηση και λειτουργία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) της Χεζμπολάχ και το Ισραήλ θέλει να εξοντώσει όλα τα μέλη της, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα, χθες Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2024, η Χεζμπολάχ κατάφερε να χτυπήσει στρατιωτική βάση της ταξιαρχίας Γκολάν του ισραηλινού στρατού, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι Λοχίες Alon Amitai, Yosef Hayev, Yoav Agmon και Omri Tamri, αλλά και να τραυματιστούν δεκάδες στρατιώτες, με τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ να κάνει λόγο για «σκληρή και επώδυνη επίθεση»

#BREAKING: The IDF announces the names of four soldiers murdered in yesterday’s Hezbollah UAV attack on northern Israel.⁰⁰🕯️Sgt. Omri Tamari, 19, from Mazkeret Batya



🕯️Sgt. Yosef Hieb, 19, from Tuba-Zangariyye



🕯️Sgt. Yoav Agmon, 19, from Binyamina-Giv’at Ada



🕯️Sgt. Alon… pic.twitter.com/3VZ6EpeHIU