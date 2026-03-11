Ισραήλ: Μπαράζ ισοπεδωτικών βομβαρδισμών στο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ – Τους 570 έφτασαν οι νεκροί

Συνεχίζονται δίχως τέλος οι αεροπορικές επιθέσεις που εξαπολύει το Ισραήλ εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, με το σημερινό (11.03.2026) μπαράζ βομβαρδισμών να προκαλεί τεράστιες καταστροφές και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Ο Λίβανος σύρθηκε στις 2 Μαρτίου 2026, στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ. Έκτοτε, οι ισραηλινές επιδρομές είναι καθημερινότητα.

Ειδικότερα, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε το πρωί για ακόμα μια φορά τα νότια προάστια της Βηρυτού, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ani, αφού εξέδωσε νέα προειδοποίηση κατά του προπυργίου αυτού της Χεζμπολάχ, που έχει εγκαταλειφθεί ήδη από το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων του.

The IDF publishes new footage showing an Israeli Air Force fighter jet intercepting a Hezbollah drone launched at Israel from Lebanon.



According to the military, the IAF has shot down dozens of Hezbollah drones — with fighter jets, helicopters, and ground-based air defense… pic.twitter.com/wY0g4HMnac — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 11, 2026

Ήδη στη διάρκεια της νύχτας η περιοχή είχε βομβαρδιστεί σφοδρά, ενώ ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε κτίρια κατεστραμμένα, εκ των οποίων ορισμένα εξακολουθούσαν να καίγονται, και γειτονικά κτίρια που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από τα πλήγματα.

A wave of Israeli airstrikes in Beirut’s southern suburbs overnight and this morning targeted Hezbollah command centers and weapon storage sites, the military says.



The IDF says it also struck a Hezbollah command center in Tyre yesterday. pic.twitter.com/EbctXluhdD — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 11, 2026

Ο απολογισμός των νεκρών και των εκτοπισμένων

Σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, 570 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 86 παιδιά και 45 γυναίκες, έχουν χάσει τη ζωή τους στις ισραηλινές επιχειρήσεις από τις 2 Μαρτίου και 780.000 έχουν εκτοπιστεί, από τους οποίους πάνω από 120.000 στεγάζονται σε κέντρα υποδοχής.

Όπως αναφέρει το υπουργείο υγείας του Λιβάνου, 84 άνθρωποι σκοτώθηκαν μόνο την Τρίτη (10.03.2206).

«Οι περισσότεροι έφυγαν εσπευσμένα, σχεδόν χωρίς τίποτα», σημείωσεσε δηλώσεις της στη Γενεύη η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) Καρολίνα Λίντχολμ Μπίλινγκ.

Lebanese media reports new Israeli airstrikes in Beirut’s southern suburbs, after the IDF reiterated its evacuation warning for the area. pic.twitter.com/jN4eG7r1sf — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 11, 2026

Στον τεράστιο αθλητικό χώρο Σπορτς Σίτι στη Βηρυτό, ένας καταυλισμός από σκηνές έχει στηθεί για να υποδέχεται τους εκτοπισμένους.

«Φύγαμε με τα πόδια στις δύο το ξημέρωμα και περάσαμε την πρώτη νύχτα στο ύπαιθρο», μπροστά στη θάλασσα, διηγήθηκε χθες στο AFP, η Φάτιμα Σεχαντέ, μια κάτοικος των νοτίων προαστίων της Βηρυτού ηλικίας 35 ετών και μητέρα τεσσάρων παιδιών, μεταξύ των οποίων ένα μωρό.

Στην κοιλάδα Μπεκάα, στον ανατολικό Λίβανο, πλήγμα σε σπίτι στο οποίο βρίσκονταν Σύροι πρόσφυγες στοίχισε τη ζωή σε 7 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές.

Παράλληλα, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, μαχητές της Χεζμπολάχ επιτέθηκαν επανειλημμένως σε ισραηλινά στρατεύματα κοντά στις μεθοριακές πόλεις Χιάμ και Ονταϊσέχ, ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή του το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου, το οποίο ανέλαβε επίσης σήμερα την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλων εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

Το Ισραήλ έχει ζητήσει επανειλημμένως από τους κατοίκους να εκκενώσουν ευρεία ζώνη στον νότιο Λίβανο, που εκτείνεται από τα σύνορα ως τον ποταμό Λιτάνι, και να μετακινηθούν γύρω στα 30 χιλιόμετρα βορειότερα.