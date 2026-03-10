Κόσμος

Λίβανος: Σκηνικό κόλασης από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς – Εκκενώνονται χωριά, χτυπήθηκαν κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ

Οι IDF δήλωσαν πως τα χτυπήματα στο χωριό Άανσαρ ήταν «απάντηση» στην πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ τη Δευτέρα, κατά του Ισραήλ
REUTERS
REUTERS/Stringer

Ανελέητοι και συνεχόμενοι οι βομβαρδισμοί στον Λίβανο, με το Ισραήλ να προσπαθεί να εξουδετερώσει ηγετικά στελέχη της Χεζμπολάχ και η τρομοκρατική οργάνωση να «απαντά» με drones – καμικάζι. Κάτοικοι χωριών που βρίσκονται στα νότια εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού για νέα χτυπήματα.

Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα το πρωί (10.03.2026) ότι θα εξαπολύσει πλήγματα εναντίον της Τύρου και της Σιδώνας στον νότιο Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ.

Ζήτησε από τους ενοίκους πολλών πολυκατοικιών να τις εγκαταλείψουν.

Ο στρατός «θα επιτεθεί σύντομα σε στρατιωτικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ» στις δύο πόλεις, ανέφερε σε ανακοίνωσή του, με την οποία καλούσε τους κατοίκους των πολυκατοικιών που υποδεικνύονται σε έναν χάρτη «να τις εγκαταλείψουν αμέσως» και να παραμείνουν μακριά από αυτές σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ βομβάρδισε ξανά κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ, δημοσιεύοντας τα σχετικά βίντεο στα social media.

Στην ανάρτησή τους οι IDF αναφέρουν πως το συγκεκριμένο χτύπημα στα κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στο χωριό Άανσαρ ήταν «απάντηση» στην πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η οργάνωση κατά του Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ με τη σειρά της εκτοξεύσει συνεχόμενα drones και πυραύλους κατά του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να ηχούν συχνά σειρήνες και στην Κύπρο.

