Λίβανος: Σκηνικό κόλασης από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς – Εκκενώνονται χωριά, χτυπήθηκαν κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ

Ανελέητοι και συνεχόμενοι οι βομβαρδισμοί στον Λίβανο, με το Ισραήλ να προσπαθεί να εξουδετερώσει ηγετικά στελέχη της Χεζμπολάχ και η τρομοκρατική οργάνωση να «απαντά» με drones – καμικάζι. Κάτοικοι χωριών που βρίσκονται στα νότια εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού για νέα χτυπήματα.

Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα το πρωί (10.03.2026) ότι θα εξαπολύσει πλήγματα εναντίον της Τύρου και της Σιδώνας στον νότιο Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ.

Ζήτησε από τους ενοίκους πολλών πολυκατοικιών να τις εγκαταλείψουν.

Ο στρατός «θα επιτεθεί σύντομα σε στρατιωτικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ» στις δύο πόλεις, ανέφερε σε ανακοίνωσή του, με την οποία καλούσε τους κατοίκους των πολυκατοικιών που υποδεικνύονται σε έναν χάρτη «να τις εγκαταλείψουν αμέσως» και να παραμείνουν μακριά από αυτές σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων.

צה”ל השלים גל תקיפות נוסף נגד נכסי אגודת “אלקרצ’ אלחסן” של את ארגון הטרור חיזבאללה: כ-30 נכסים של האגודה הותקפו בשבוע האחרון



מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, השלימו אתמול סדרת תקיפות נוספת נגד נכסים ומחסני כספים של אגודת "אלקרצ׳ אלחסן", ששימשו למימון הפעילות של ארגון הטרור… pic.twitter.com/N4P1RQXnQV

March 10, 2026

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ βομβάρδισε ξανά κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ, δημοσιεύοντας τα σχετικά βίντεο στα social media.

צה”ל תקף מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הכפר ממנו בוצעו שיגורים לעבר שטח הארץ



במהלך הלילה, צה”ל תקף במרחב הכפר אנצר שבדרום לבנון מפקדות ותשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה, בתגובה לירי הרקטי שביצע אתמול (ב’) ארגון הטרור חיזבאללה לעבר שטח מדינת ישראל ממרחב הכפר.



שעות… pic.twitter.com/arlv4xJEGn — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 10, 2026

Στην ανάρτησή τους οι IDF αναφέρουν πως το συγκεκριμένο χτύπημα στα κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στο χωριό Άανσαρ ήταν «απάντηση» στην πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η οργάνωση κατά του Ισραήλ.

Hezbollah launches rockets at Israel dangerously close to a Lebanese army base. pic.twitter.com/Vlyj5tHIil — Open Source Intel (@Osint613) March 10, 2026

Η Χεζμπολάχ με τη σειρά της εκτοξεύσει συνεχόμενα drones και πυραύλους κατά του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να ηχούν συχνά σειρήνες και στην Κύπρο.