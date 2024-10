Ισραήλ: Μπαράζ ρουκετών από τη Χεζμπολάχ – Νεκροί και σειρήνες εκκένωσης σε χωριά του Λιβάνου

Νέο μπαράζ με δεκάδες ρουκέτες εξαπολύει το πρωί της Κυριακής (27.10.2024) η Χεζμπολάχ σε εδάφη του Ισραήλ.

Σειρήνες ήχησαν σε πολλές κοινότητες στα βόρεια στα σύνορα Ισραήλ- Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένων των Nahariya και Shlomi, καθώς η Χεζμπολάχ φαίνεται να στοχεύει την περιοχή με πυρά ρουκετών από τον Λίβανο.

Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στη Σιδώνα στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Όπως μεταδίδει το Times of Israel, τρεις άνθωποι τραυματίστηκαν από χτύπημα στην Tamra, μια αραβική πόλη στη Βόρεια Περιφέρεια του Ισραήλ.

#BREAKING via @AFP: At least 8 killed in Israeli strike on a 3-storey building in Haret Saida, a densely-populated suburb of #Sidon. 1 apartment was wiped out by the strike which also damaged nearby buildings. This is the 1st attack on the area since the start of the war. There… pic.twitter.com/SuzfRo6w6B