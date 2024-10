Ισραήλ: Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ στη Χάιφα μετά τις επιθέσεις «σμήνους drones» στον βορρά

Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ κατά του βόρειου Ισραήλ, αυτή τη φορά στη Χάιφα. Οι ρουκέτες της φιλοϊρανικής οργάνωσης του Λιβάνου αναχαιτίστηκαν από το ισραηλινό αντιπυραυλικό σύστημα «Iron Dome».

Αμέσως μετά την επίθεση, η οποία έγινε στη στρατιωτική βάση της Μπινγιαμίνα και τους 67 τραυματίες, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ένα μπαράζ ρουκετών κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής (13.10.2024) προς διάφορες περιοχές του Ισραήλ, κυρίως στον βορρά.

Στόχος της σιιτικής φιλοϊρανικής λιβανέζικης οργάνωσης είναι να πλήξει και μεγάλα αστικά κέντρα, κάτι το οποίο το έχει προσπαθήσει αρκετές φορές, αλλά και να πλήξει και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως με την απογευματινή επιδρομή στην Μπινγιαμίνα.

Από την επίθεση «σμήνους drones» της Χεζμπολάχ, τραυματίστηκαν τουλάχιστον 67 άνθρωποι.

BREAKING: A “DIFFICULT SECURITY INCIDENT”



At least 25 Israeli soldiers are dead and wounded, including 5 in critical condition, after a drone fired from Lebanon by Hezbollah struck the dining hall of the “Golani Brigade” base in “Binyamina,” south of Haifa, without the… pic.twitter.com/Bp0UwxbZ1m — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 13, 2024

BREAKING:



🇮🇱🇱🇧 A very bad day for israel



Hezbollah struck an IDF gathering point in Binyamnina, South of Haifa, with a drone, causing more than 25 casualties



Israeli describes it as a ‘mass casualty event’, and says helicopters have been dispatched, and that 50 ambulances… pic.twitter.com/C4ETVsNE4N — Megatron (@Megatron_ron) October 13, 2024

Η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωσή της τόνιζε ότι στόχος ήταν το στρατόπεδο της Ταξιαρχίας Γκολάνι της Μπινγιαμίνα στο βόρειο Ισραήλ.

⚡️ Rockets from Lebanon towards Haifa and the Rambam Hospital, where casualties from the Israeli Golan Brigade, hit by a Hezbollah drone, were transferred. pic.twitter.com/LVVUFNbRTN — Warfare Analysis (@warfareanalysis) October 13, 2024

Η λιβανέζικη οργάνωση «αφιέρωσε» αυτές τις επιθέσεις στον πρώην αρχηγό της, τον Χασάν Νασράλα, που σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου σε ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό.