Ισραήλ: Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς στο Τελ Αβίβ – Εξουδετερώθηκαν οι δράστες

Συναγερμός έχει σημάνει στο Τελ Αβίβ με τις αρχές να προειδοποιούν τους πολίτες να περιορίσουν τις κινήσεις τους και να βρίσκονται κοντά σε καταφύγια για να προφυλαχθούν από βομβαρδισμούς και πυραυλικές επιθέσεις, ενώ η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ ανακοίνωσε την αναχαίτιση ενός πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο.

Τα πυραυλικά συστήματα αεροπορικής άμυνας του Ισραήλ κατάφεραν να εξουδετερώσουν έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο, την ίδια στιγμή που η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του ισραηλινού στρατού καλεί τους πολίτες στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ να κατευθυνθούν σε καταφύγια και να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.

Την ίδια στιγμή, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί με τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και επτά τραυματίες στην περιοχή Γιάφα, στο νότιο Τελ Αβίβ. Οι αστυνομικές αρχές έκαναν λόγο για τρομοκρατική επίθεση και ανακοίνωσαν ότι οι δύο δράστες εξουδετερώθηκαν.

At least two terrorists, one of whom is seen armed with an assault rifle, carried out the shooting attack in Jaffa, according to surveillance camera images. pic.twitter.com/wOP9ItbGVP October 1, 2024

🚨Sirens sounding in central Israel🚨 pic.twitter.com/jvR31Mau2J — Israel Defense orces (@IDF) October 1, 2024

Multiple Individuals have been Shot at the Light-Rail Station on Jerusalem Boulevard in Jaffa, in a Suspected Terrorist Attack. pic.twitter.com/UjXriTF8sK — OSINTdefender (@sentdefender) October 1, 2024

⚡️🚨 MDA CEO Eli Bin: The attack took place in two areas in Jaffa – Jerusalem Boulevard and Gaza Street, the shooting is still active in the area https://t.co/grHIk1obhX pic.twitter.com/2Y6UZ0EKse — Middle East Observer (@ME_Observer_) October 1, 2024

Νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επέμεινε σήμερα για μια «άμεση» κατάπαυση του πυρός, υπογραμμίζοντας πως ένας «ολοκληρωτικός πόλεμος στον Λίβανο πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου του εκπροσώπου του.

«Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου πρέπει να γίνουν σεβαστές» πρόσθεσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, διευκρινίζοντας πως ο Αντόνιο Γκουτέρες, «που ανησυχεί πολύ για την κλιμάκωση» στον Λίβανο, διαβεβαίωσε νωρίτερα τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό του Λιβάνου ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών «έχει κινητοποιηθεί για να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη στη χώρα».

«Ο γενικός γραμματέας θα συνεχίσει τις επαφές του και οι εκπρόσωποί του στο πεδίο θα συνεχίσουν επίσης τις προσπάθειές τους για την αποκλιμάκωση της κατάστασης», είπε ο ίδιος.