Ισραήλ: Νεκρός υψηλόβαθμος διοικητής των ειδικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, λένε ΜΜΕ

Το Ισραήλ φέρεται να έχει εξουδετερώσει ανώτερο διοικητικό στέλεχος ενός εκ των πιο επίλεκτων μονάδων που έχουν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ, οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις φαίνεται πως σκότωσαν τον Ραχμάν Μοκαδάμ, τον επικεφαλής της μεραρχίας ειδικών επιχειρήσεων που διαθέτουν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Μάλιστα, δεν πρόκειται για ένα τυχαίο πρόσωπο. Ο ίδιος φερόταν ως υπεύθυνος της απόπειρας δολοφονίας κατά του Τραμπ τις παραμονές της προεδρικής εκλογής του 2024, με τον Αμερικανό πρόεδρο να κατηγορεί τότε στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν.

#BREAKING Israeli Channel 12 claims Israel killed IRGC Special Operations Commander Rahman Moqaddam, adding that he was responsible for 2024 assassination attempt on Trump pic.twitter.com/mYGWHb6Yvj — Anadolu English (@anadoluagency) March 4, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ ενημέρωσε τον Τραμπ για αυτό τις τελευταίες λίγες ώρες.