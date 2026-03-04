Κόσμος

Ισραήλ: Νεκρός υψηλόβαθμος διοικητής των ειδικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, λένε ΜΜΕ

Πρόκειται για τον Ραχμάν Μοκαδάμ, επικεφαλής της μεραρχίας ειδικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης
Το Ισραήλ φέρεται να έχει εξουδετερώσει ανώτερο διοικητικό στέλεχος ενός εκ των πιο επίλεκτων μονάδων που έχουν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ, οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις φαίνεται πως σκότωσαν τον Ραχμάν Μοκαδάμ, τον επικεφαλής της μεραρχίας ειδικών επιχειρήσεων που διαθέτουν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Μάλιστα, δεν πρόκειται για ένα τυχαίο πρόσωπο. Ο ίδιος φερόταν ως υπεύθυνος της απόπειρας δολοφονίας κατά του Τραμπ τις παραμονές της προεδρικής εκλογής του 2024, με τον Αμερικανό πρόεδρο να κατηγορεί τότε στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ ενημέρωσε τον Τραμπ για αυτό τις τελευταίες λίγες ώρες.

