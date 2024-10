Ισραήλ: Νέο μπαράζ ρουκετών της Χεζμπολάχ – Δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους

Περισσότερες από 40 ρουκέτες εκτόξευσε η Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ σήμερα Τετάρτη (09.10.2024) με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους στην περιοχή Κιριάτ Σμονά.

Το νέο μπαράζ ρουκετών που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ είχε στόχο περιοχές στην Άνω Γαλιλαία και στην Χάιφα, με τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ να αναφέρουν ότι όσες ρουκέτες δεν αναχαιτίστηκαν, κατέπεσαν σε μη κατοικημένες περιοχές.

Ωστόσο, ένας άνδρας και μια γυναίκα, ηλικίας 40 ετών και οι δύο, δεν κατάφεραν να γλιτώσουν από την επίθεση και τραυματίστηκαν θανάσιμα από θραύσματα των ρουκετών στο Κιριάτ Σμονά, όπως μετέδωσαν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης

The two people hit by a rocket in Kiryat Shmona have died, MDA says,