Ισραήλ: Ο Νετανιάχου απορρίπτει το τελεσίγραφο Γκαντζ για άμεσο σχέδιο για τη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απορρίπτει το τελεσίγραφο του υπουργού Πολέμου, Μπένι Γκαντζ, ο οποίος απείλησε με παραίτηση εάν δεν εκπονηθεί άμεσα ένα μεταπολεμικό σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Γκαντζ έθεσε στον Νετανιάχου ως προθεσμία την 8η Ιουνίου για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου που θα προβλέπει την επίτευξη έξι «στρατηγικών στόχων», συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού της κυριαρχίας της Χαμάς στη Γάζα και της δημιουργίας μιας πολυεθνικής πολιτικής διοίκησης για την περιοχή.

«Αν βάλεις το εθνικό πάνω από το προσωπικό, θα μας βρεις συμμάχους στον αγώνα», είπε. «Αλλά αν επιλέξεις τον δρόμο του φανατισμού και οδηγήσεις ολόκληρο το έθνος στην άβυσσο, θα αναγκαστούμε να εγκαταλείψουμε την κυβέρνηση».

Ο κ. Νετανιάχου απέρριψε τα σχόλια και είπε ότι θα σήμαιναν «ήττα για το Ισραήλ».

«Οι όροι που έθεσε ο Μπένι Γκαντζ είναι λέξεις των οποίων το νόημα είναι ξεκάθαρο: το τέλος του πολέμου και η ήττα για το Ισραήλ, η εγκατάλειψη των περισσότερων από τους ομήρους, να μείνει άθικτη η Χαμάς και η ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους», αναφέρει σε δήλωση το γραφείο του Νετανιάχου.

Netanyahu rejects Gantz’s ultimatum. In his statement Netanyahu made clear he is against a Palestinian state as part of normalization agreement with Saudi Arabia https://t.co/UXtjiFGqzs