Ισραήλ: Ο Νετανιάχου συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση ασφαλείας μετά το μπαράζ εκρήξεων σε λεωφορεία

Σύσκεψη στην οποία αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες έκτακτη συνεδρίαση ασφαλείας, συγκάλεσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου τα ξημερώματα της Παρασκευής (21.02.2025) ώρα Ελλάδας. Στο επίκεντρο, οι χθεσινές (σ.σ. 20.02.2025) εκρήξεις εμπρηστικών μηχανισμών σε λεωφορεία.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σήμανε συναγερμό μετά τη σειρά εκρήξεων σε λεωφορεία την Πέμπτη στο κεντρικό Ισραήλ και την εξουδετέρωση άλλων εκρηκτικών μηχανισμών.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του, «ο πρωθυπουργός λαμβάνει συνεχείς ενημερώσεις (…) για τα συμβάντα που συνδέονται με τους εκρηκτικούς μηχανισμούς στην περιοχή (Γκους) Νταν και σύντομα θα προεδρεύσει έκτακτης συνεδρίασης για την ασφάλεια».

Από τις εκρήξεις στα τρία σταθμευμένα λεωφορεία δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία.

BREAKING: Three separate bus explosions rocked Tel Aviv, Israel in what authorities suspect was a coordinated terror attack.



– Two more devices were discovered on another bus and possibly the light rail.

– No injuries reported pic.twitter.com/1iO66jL1N3 — Libs of TikTok (@libsoftiktok) February 20, 2025 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING: MULTIPLE BUS EXPLOSIONS IN ISRAEL | POLICE SUSPECT TERRORIST ATTACK



3 buses exploded in Bat Yam, a city near Tel Aviv. Police suspect a coordinated bombing and are searching for more explosive devices.



All public transportation across Israel has been halted, and… pic.twitter.com/qqLRPmQ9qj — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 20, 2025

#BREAKING



3 separate bus explosions have occurred in Tel Aviv, Israel… pic.twitter.com/v1kq1qGaph — Royal Intel (@RoyalIntel_) February 20, 2025

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, ενός υπόπτου που εμπλέκεται στις εκρήξεις στο Μπατ Γιαμ, νότια του Τελ Αβίβ.

Israeli media published CCTV footage of a suspect involved in the explosions in Bat Yam, Israel. pic.twitter.com/U4l4mG5e3G — Joe Truzman (@JoeTruzman) February 20, 2025

Στο μεταξύ, έπειτα από το μπαράζ εκρήξεων, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις να εντατικοποιήσουν τις επιχειρήσεις τους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. «Μετά τις σοβαρές απόπειρες επιθέσεων στην (περιοχή) Γκους Νταν από παλαιστινιακές τρομοκρατικές οργανώσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού στο Ισραήλ, έδωσα διαταγή στον στρατό να εντατικοποιήσεις τις επιχειρήσεις του για να καταπολεμήσει την τρομοκρατία στον καταυλισμό προσφύγων της Τούλκαρεμ και σε όλους τους καταυλισμούς προσφύγων της Ιουδαίας και της Σαμάρειας», ανέφερε ο Κατς, χρησιμοποιώντας βιβλικό όρο αναφερόμενο στη Δυτική Όχθη, περιοχή υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.