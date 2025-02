Ισραήλ: Εκρήξεις σε λεωφορεία στο Τελ Αβίβ – Φόβοι για τρομοκρατική επίθεση

Εκρήξεις πυρπόλησαν 3 λεωφορεία σε ξεχωριστούς χώρους στάθμευσης στα προάστια του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, με τις αρχές να υποπτεύονται συντονισμένη βομβιστική επίθεση.

Οι εκρήξεις προκλήθηκαν σε τρία λεωφορεία σε ξεχωριστούς χώρους στάθμευσης στο Μπατ Γιαμ και στο Χολόν του Ισραήλ, το βράδυ της Πέμπτης (20.02.2025), προκαλώντας μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και εγείροντας υποψίες για συντονισμένη βομβιστική επίθεση. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε σε αποθήκη λεωφορείων κοντά στο στάδιο του Μπατ Γιαμ, ενώ ακολούθησε άλλη μια έκρηξη σε κοντινό οικόπεδο. Μια τρίτη έκρηξη αναφέρθηκε αργότερα σε μια αποθήκη κοντά στο Ιατρικό Κέντρο Wolfson στο Holon.

Ως «ύποπτη τρομοκρατική επίθεση» χαρακτήρισε τις εκρήξεις η αστυνομία προσθέτοντας ότι «μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο του και αναζητούν υπόπτους».

Πλάνα στα social media δείχνουν τουλάχιστον ένα λεωφορείο να καίγεται σε ένα πάρκινγκ, με ένα μεγάλο σωρό καπνού να υψώνεται από πάνω.

#BREAKING: Three Bomb blasts rock the Southern part of Tel Aviv in Bat Yam area. Two more discovered on empty buses in Bat Yam and Holon. Bombs were intended to detonate tomorrow, and exploded prematurely. Shin Bet is investigating the scene. #Israel pic.twitter.com/0sL8S0Awhx