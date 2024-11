Ισραήλ: Ο πρώην υπουργός Άμυνας κατηγορεί τους IDF πως κάνουν εθνοκάθαρση στη Γάζα

Πυρ και μανία ο πρώην υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Μοσέ Γιαλόν, με την στάση που διατηρεί ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου και ο ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ σε νέα του συνέντευξη, δήλωσε πως οι IDF κάνουν «εθνοκάθαρση» στη Γάζα, κατηγόρησε τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου πως οδηγεί τη χώρα στην καταστροφή και δήλωσε πως η πολιτική ηγεσία της χώρας καθοδηγείται από ακροδεξιά στοιχεία που επιδιώκουν την επαναφορά εβραϊκών οικισμών στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο δρόμος που μας σέρνουνε είναι ο δρόμος της κατοχής, της προσάρτησης και της εθνοκάθαρσης στη Λωρίδα της Γάζας», είπε.

«Εθνοκάθαρση στη Λωρίδα της Γάζας, αυτό πιστεύετε; Ότι είμαστε στην πορεία προς αυτό;» ρώτησε η δημοσιογράφος.

«Γιατί “στην πορεία”; «Τι συμβαίνει εκεί; Τι συμβαίνει εκεί; Δεν υπάρχει πια Μπέιτ Λαχία, δεν υπάρχει πια Μπέιτ Χανούν, ο στρατός επιχειρεί στη Τζαμπάλια και στην πραγματικότητα καθαρίζουν τη γη από Άραβες», απάντησε.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις σε τμήμα της ισραηλινής πολιτικής τάξης. Ο ακροδεξιός νυν υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, χαρακτήρισε «ντροπή» που το Ισραήλ είχε «τέτοιο ένα πρόσωπο ως αρχηγό του στρατού και ως υπουργό Άμυνας».

«Τα ανεύθυνα σχόλια του πρώην υπουργού Μοσέ Γιαλόν είναι ανακριβή και συκοφαντούν αβάσιμα το Ισραήλ. Τον καλώ να ανακαλέσει τα σχόλιά του», τόνισε με ανάρτηση στο Χ ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, Γκίντεον Σάαρ.

