Ισραήλ: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση με drone στο Τελ Αβίβ

Την ευθύνη για την επίθεση εναντίον του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ με drone ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Από την επίθεση με drone στο Τελ Αβίβ υπήρξε ένας νεκρός σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ. Αλλα δύο άτομα έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με τον Ντιν Έλσντουν, εκπρόσωπο της αστυνομίας, το πτώμα του θύματος φέρει εμφανή τραύματα από συντρίμμια και βρέθηκε μέσα σε ακίνητο που χτυπήθηκε όταν έγινε η έκρηξη.

«Η αεροπορική δύναμη των drones των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης (…) διεξήγαγε ποιοτική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον σημαντικό στόχου στην κατεχόμενη περιοχή της Τζάφα, γνωστή στο Ισραήλ με το όνομα Τελ Αβίβ», επεσήμανε ο Γιάχια Σαρίε στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι σε ανακοίνωσή του.

Ο ίδιος εξήγησε ότι οι Χούθι θα συνεχίσουν να στοχοθετούν το Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ επεσήμανε ότι η περιοχή του Τελ Αβίβ θα είναι πρωταρχικός τους στόχος καθώς βρίσκεται “στο βεληνεκές των όπλων μας”.

