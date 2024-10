Ισραήλ: Οκτώ στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια μαχών στο Λίβανο

Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσε ότι επτά ακόμα στρατιώτες σκοτώθηκαν σήμερα Τετάρτη (02.10.2024) κατά την διάρκεια συγκρούσεων στο Λίβανο, σε τρεις διαφορετικές εμπλοκές με εχθρικές δυνάμεις, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών Ισραηλινών στρατιωτικών σε οκτώ.

Ο εκπρόσωπος των IDF δήλωσε χαρακτηριστικά ότι από τους επτά στρατιώτες που σκοτώθηκαν, οι πέντε υπηρετούσαν στην μονάδα ειδικών επιχειρήσεων Egoz και οι άλλοι δύο υπηρετούσαν σε μονάδα αναγνώρισης της Ταξιαρχίας Γκολάν. ενώ πρόσθεσε ότι ακόμα πέντε στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία του Ισραήλ για τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Νωρίτερα ο στρατός ανέφερε ότι ο πρώτος νεκρός αφού ξεκίνησε τις χερσαίες επιχειρήσεις του στον Λίβανο ήταν ένας λοχαγός, ο Εϊτάν Ιτζχάκ Όστερ, 22 ετών.

