Ισραήλ: Παλαιστίνιος μαχαίρωσε και σκότωσε δύο άτομα κοντά το Τελ Αβίβ – Ακόμα δυο τραυματίες

Ένας Παλαιστίνιος σκότωσε δύο άτομα και τραυμάτισε άλλους δύο όταν τους επιτέθηκε με μαχαίρι σε πόλη του κεντρικού Ισραήλ, έξω από το Τελ Αβίβ. Ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.

Η επίθεση έγινε το πρωί της Κυριακής (4.8.2024) κατά την ώρα αιχμής στην πόλη Χολόν, έξω από το Τελ Αβίβ. Ο Παλαιστίνιος δράστης μαχαίρωσε τα θύματα κοντά σε ένα πρατήριο καυσίμων και ένα πάρκο, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ.

Μια 66χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της επιτόπου, ενώ ακόμα ένας άνδρας ξεψύχησε λίγη ώρα μετά στο νοσοκομείο. Ακόμη δύο πολίτες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διενεργούν εκτεταμένες έρευνες με ελικόπτερο και άλλα μέσα», ανακοίνωσε η αστυνομία.

⚡️ A Palestinian from the West Bank stabbed 5 settlers in Holon, near Tel Aviv, at two separate sites. According to Hebrew sources, 1 is dead, 3 are wounded, and 1 is in critical condition. The assailant was shot dead. pic.twitter.com/31WhJ1Lguq