Ισραήλ: Παραιτήθηκε ο Ταξίαρχος Άβι Ρόζενφελντ διοικητής της Μεραρχίας Γάζας

Μια ακόμη αποχώρηση βόμβα σημειώθηκε στις τάξεις των IDF, καθώς παραιτήθηκε ο Ταξίαρχος Άβι Ρόζενφελντ διοικητής της Μεραρχίας Γάζας.

Συγκεκριμένα μετά την παραίτηση του Μπένι Γκαντς από την κυβέρνηση «έκτακτης κατάστασης» του Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μια ακόμα σημαντική παραίτηση έσκασε σαν «βόμβα» στο Ισραήλ, αφού ο διοικητής της Μεραρχίας «Γάζας», ο Ταξίαρχος Άβι Ρόζενφελντ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ενεργό υπηρεσία μετά από μια καριέρα 30 ετών στις IDF.

Ειδικότερα, ο διοικητής της 143ης Μεραρχίας ανακοίνωσε χθες την παραίτησή του, τονίζοντας ότι στις 7 Οκτωβρίου 2023 απέτυχε στην εκτέλεση της αποστολής του, δηλαδή να προστατεύσει τις ισραηλινές κοινότητες στα σύνορα με την Λωρίδα της Γάζας και έπειτα πρόσθεσε ότι ως επικεφαλής της συγκεκριμένες περιοχής ευθύνης αποφάσισε να αναλάβει τις ευθύνες του και να αποχωρήσει από το στράτευμα.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν ότι ο υψηλόβαθμος αξιωματικός θα αντικατασταθεί τις επόμενες ημέρες, ωστόσο η είδηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας, λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Μπένι Γκαντς και επειδή είναι ο δεύτερος υψηλόβαθμος στρατιωτικός που παραιτήθηκε λόγω της επίθεσης της Χαμάς, μετά τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών, τον περασμένο Απρίλιο.

