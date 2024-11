Ισραήλ: Πέταξαν φωτοβολίδες στο σπίτι του Μπεντζαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια – Βίντεο από την στιγμή που πέφτουν μέσα στην αυλή

Ως «σοβαρό περιστατικό» περιέγραψαν οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ τις φωτοβολίδες που έπεσαν το απόγευμα του Σαββάτου (16.11.2024) έξω από την ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού της χώρας, Μπεντζαμίν Νετανιάχου, στην Καισάρεια.

«Περίπου στις 19:30, δύο φωτοβολίδες προσγειώθηκαν στην αυλή μπροστά από την κατοικία του Μπεντζαμίν Νετανιάχου», ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση η αστυνομία και η Σιν Μπετ, η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ.

«Ο πρωθυπουργός και η οικογένειά του δεν βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή του συμβάντος», ανέφεραν και ξεκαθάρισαν πως αυτό είναι ένα «σοβαρό περιστατικό» και «μια επικίνδυνη κλιμάκωση».

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το ποιος κρύβεται πίσω από το συμβάν.

Δείτε τα βίντεο:

YNET — Police investigate flares fired toward Netnyahu’s residence



Security forces search for suspect who fired at least two flares toward prime… pic.twitter.com/yF3itKP8gj