Μήνυμα Νετανιάχου μετά την εκτόξευση drone από το Λίβανο με στόχο το σπίτι του – «Τίποτα δεν θα μας σταματήσει»

Μπορεί το πρωί του Σαββάτου (19.10.2024) η Χεζμπολάχ σε μια επίδειξη δύναμης να χτύπησε με drone στο σπίτι του Μπένιαμιν Νετανιάχου στην Καισάρεια του Ισραήλ, με τον πρωθυπουργό της χώρας να στέλνει το δικό του μήνυμα.

Λίγες μόνο ώρες μετά το χτύπημα της Χεζμπολάχ ο Μπένζαμιν Νετανιάχου εμφανίστηκε σε βίντεο το οποίο ανέβηκε στο X να περπατά στην αυλή του σπιτιού του.

«Πρωθυπουργέ, θα σας σταματήσει τίποτα;», ήταν η ερώτηση προς τον Νετανιάχου.

Η απάντηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ ήταν αφοπλιστική: «Όχι, τίποτα δεν θα μας σταματήσει, θα συνεχίσουμε μέχρι τη νίκη».

Ο Νετανιάχου συνεχίζει λέγοντας στα εβραϊκά: «Ξέρετε, πριν από δύο ημέρες εξουδετερώσαμε τη μαζική δολοφονία του [ηγέτη της Χαμάς] Γιαχία Σινουάρ, όπως έχω πει, βρισκόμαστε σε έναν υπαρξιακό πόλεμο και συνεχίζουμε μέχρι τέλους. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, είμαι περήφανος για τους στρατιώτες μας, είμαι περήφανος για τους διοικητές μας και είμαι περήφανος για εσάς, τους πολίτες του Ισραήλ».

Στην αγγλική έκδοση, ο Νετανιάχου αποκαλεί τον Σινουάρ «τον εγκέφαλο τρομοκράτη του οποίου οι μπράβοι αποκεφάλισαν τους άνδρες μας, βίασαν τις γυναίκες μας και έκαψαν μωρά ζωντανά. Τον εξουδετερώσαμε και συνεχίζουμε τη μάχη μας με τους άλλους τρομοκράτες εντολοδόχους του Ιράν».

Στο βίντεο ο Νετανιάχου εμφανίζεται χαλαρός με γυαλιά και ένα πόλο μπλουζάκι να περπατά άνετος σε ένα πάρκο.

Να σημειωθεί ότι το πρωί του Σαββάτου ένα drone εκτοξεύθηκε εναντίον του σπιτιού του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια, ανακοινώθηκε από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, μετά την ανακοίνωση από τις ένοπλες δυνάμεις ότι ένα drone προερχόμενο από το Λίβανο έπληξε μια «δομή» σ’ αυτή την παραλιακή πόλη του κεντρικού Ισραήλ.

Multiple injuries reported following the explosion of a Hezbollah drone in a building in the city of Caesarea, near Netanyahu’s residence. pic.twitter.com/2069irva0L