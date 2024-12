Ισραήλ: Πέθανε η Χάνα Κατζίρ – Η 79χρονη πρώην όμηρος της Χαμάς αναγνωρίστηκε ως θύμα τρομοκρατίας

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε το Ισραήλ, αφού το γραφείο του Πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε σήμερα (24.12.2024) ότι «έφυγε από την ζωή» η Χάνα Κατζίρ, πρώην όμηρος της Χαμάς, λόγω μιας ασθένειας που εκδήλωσε μετά την αιχμαλωσία της στην Λωρίδα της Γάζας.

Οι αρμόδιες αρχές του Ισραήλ διευκρίνισαν ότι η Χάνα Κατζίρ αναγνωρίστηκε ως θύμα της επίθεσης που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ εβραϊκές οργανώσεις έκαναν σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τιμώντας την μνήμη της.

«Η Χάνα Κατζίρ, 76 ετών, η οποία απήχθη από το σπίτι της στο Νιρ Οζ κατά τη διάρκεια της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και αφέθηκε ελεύθερη στο πλαίσιο της εκεχειρίας στις 24 Νοεμβρίου 2023, πέθανε σήμερα 24 Δεκεμβρίου 2024 έπειτα από μια περίπλοκη κατάσταση που παρουσίασε η υγεία της μετά την απελευθέρωσή της. Αναγνωρίστηκε ως θύμα τρομοκρατίας», ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού.

We are devastated to share that former hostage Hanna Katzir (77) has passed away. Hanna was abducted from Kibbutz Nir Oz. Her husband, Rami, was murdered on October 7th, and her son, Elad, was kidnapped and later murdered in captivity. “Her heart couldn’t withstand the terrible… pic.twitter.com/AhGGiGV26P

Το κιμπούτς Νιρ Οζ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα τον θάνατο της Κατζίρ, η οποία είχε απαχθεί μαζί με τον γιο της κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, επίθεση που πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Ο σύζυγός της Ραμί σκοτώθηκε στο σπίτι τους εκείνη την ημέρα. Το πτώμα του γιου της Ιλάντ, 47 ετών, ο οποίος πέθανε αιχμάλωτος, επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ τον Απρίλιο και ενταφιάστηκε στο Νιρ Οζ.

Ο Νετανιάχου εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια Κατζίρ, υπενθυμίζοντας τη δέσμευση των αρχών «να κάνουν τα πάντα για να φέρουν όλους τους ομήρους μας πίσω». «Καταφέραμε να φέρουμε τη Χάνα πίσω… αλλά το σώμα και η ψυχή της έφεραν τα σημάδια του τρόμου μέχρι την τελευταία της μέρα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

We mourn the passing of hostage survivor Hanna Katzir



Hanna Katzir was kidnapped from her home in Nir Oz on October 7 and was released after 49 days in captivity. Her husband Rami was murdered in their safe room that same Saturday, and their son Elad was kidnapped alive, killed… pic.twitter.com/RLoe3ZOwQP