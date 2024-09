Ισραήλ: Ρουκέτα της Χεζμπολάχ πέφτει σε αυτοκινητόδρομο την ώρα που περνούν ΙΧ

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί θέσεων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ απαντά υποστηρίζοντας ότι στοχεύει «στρατιωτικούς στόχους» του Ισραήλ, ωστόσο στο βίντεο που θα δείτε παρακάτω από κάμερα αυτοκινήτου μια ρουκέτα έπεσε σήμερα το πρωί (24/9/2024) δίπλα ακριβώς σε αυτοκινητόδρομο, λίγο πριν περάσει ένα αυτοκίνητο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί ότι εξαπέλυσε πολλές επιθέσεις με ρουκέτες Fadi εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών στόχων, μεταξύ των οποίων και ένα εργοστάσιο εκρηκτικών σε βάθος 60 χιλιομέτρων στο έδαφος του Ισραήλ. Το σιιτικό λιβανέζικο κίνημα επεσήμανε ότι έπληξε το εργοστάσιο εκρηκτικών περίπου στις 4 τα ξημερώματα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Απλά μια ρουκέτα τους ξέφυγε…

Το περιστατικό φέρεται να καταγράφεται στην κοιλάδα Τζεζρίλ του βορειοδυτικού Ισραήλ.

Η κάμερα «πιάνει» την καθοδική πορεία της ρουκέτας της Χεζμπολάχ, πριν αυτή εκραγεί στο πλάι του αυτοκινητόδρομου.

Crazy Dashcam Footage from earlier this morning, showing a Hezbollah Missile that was launched at the Jezreel Valley of Northwestern Israel, striking the Highway near the City of Tamra. pic.twitter.com/I7gPaHykBt