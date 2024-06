Ισραήλ: Σκληρές εικόνες με τρεις ομήρους της Χαμάς να μεταφέρονται αιμόφυρτοι στη Γάζα, ο ένας ακρωτηριασμένος

Το γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα σοκαριστικό βίντεο από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Τρεις ισραηλινοί όμηροι στοιβάζονται σε καρότσα αιμόφυρτοι, με έναν εξ’ αυτών να έχει ακρωτηριαστεί.

Στοιβαγμένοι στην καρότσα ενός αγροτικού, έχοντας σοβαρά τραύματα τρεις Ισραηλινοί όμηροι βιντεοσκοπήθηκαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα τρεις από τους ομήρους της Χαμάς μετά την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Το βίντεο όπου ο 23χρονος Χερς Γκόλντεργκ-Πόλιν, ο Ελίγια Κοέν, 26 ετών, και ο Ορ Λέβι, 33 ετών, δόθηκε σήμερα (24.06.2024) στη δημοσιότητα.

Οι οικογένειες των τριών νεαρών ανδρών, απελπισμένες ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου να συνάψει μια συμφωνία με την Χαμάς που θα περιλαμβάνει την επιστροφή των ομήρων, ενέκριναν τη δημοσιοποίηση του βίντεο σε μέσα ενημέρωσης.

Και οι τρεις συμμετείχαν στο μουσικό φεστιβάλ Nova στο νότιο Ισραήλ, ένας από τους στόχους επίθεσης της Χαμάς και τόπος σφαγής των παρευρισκόντων του φεστιβάλ, κυρίως νέοι άνθρωποι. Ο Λέβι βρισκόταν με τη σύζυγό του που σκοτώθηκε εκείνο το πρωινό. Η κοπέλα του Κοέν, “θαμμένη” κάτω από ένα σωρό πτωμάτων, επέζησε.

Στο βίντεο, ο Γκόλντεργκ-Πόλιν μεταφέρεται αιμόφυρτος στον ανοιχτό χώρο φόρτωσης ενός ημιφορτηγού, έχοντας χάσει νωρίτερα μέρος του αριστερού του χεριού.

Τα πλάνα αλλάζουν απότομα δείχνοντας τους τραυματίες ομήρους και τους απαγωγείς τους που ζητωκραυγάζουν καθώς το φορτηγό κινείται με ταχύτητα κατά μήκος ενός στενού δρόμου κάτω από έναν καταγάλανο ουρανό.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακολουθούν σκληρές εικόνες

The Road to Hell: The Kidnapping Video of Hersh Goldberg Polin, Or Levy, Alon Ohel and Elia Cohen

The Hostages and Missing Families Forum released on Monday the video of the capture of hostages Hersh Goldberg-Polin (23), Eliya Cohen (26) and Or Levy (33) who were kidnapped to the… pic.twitter.com/uT6ZyEw4vc