Ισραήλ: Στο «παρά πέντε» γλίτωσαν την σύγκρουση δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16

Δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ παραλίγο να συγκρουστούν στην αεροπορική βάση Ramat David, όπως αποκάλυψε το ισραηλινό «Κανάλι 12» μετά την διαρροή σχετικών βίντεο από το περιστατικό.

Πρόκειται για την βορειότερη αεροπορική βάση του Ισραήλ, η οποία βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Χάιφα και διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16, τα οποία εκτελούν κυρίως αποστολές στον Λίβανο.

Την περασμένη εβδομάδα, δόθηκε εντολή σε ένα ισραηλινό F-16 να απογειωθεί για να χτυπήσει στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Ο πύργος ελέγχου έδωσε το «πράσινο φως» και το αεροσκάφος ξεκίνησε την τροχοδρόμηση, όταν ο πιλότος είδε ένα άλλο μαχητικό αεροσκάφος να προσγειώνεται μπροστά του.

