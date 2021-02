Ισραήλ: Στους δρόμους της Ιερουσαλήμ χιλιάδες υπερορθόδοξοι Eβραίοι – Οργή για την παραβίαση του lockdown (pics, vids)

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ισραήλ η απόφαση χιλιάδων υπερορθόδοξων Εβραίων να αψηφήσουν τα μέτρα για τον κορονοϊό και να παραστούν στην κηδεία του ραβίνου Γιτζόκ Σάινερ. Την Κυριακή (31/1) πλήθος κατέκλεισε τους δρόμους της Ιερουσαλήμ παρά το lockdown και με ελάχιστους να φορούν μάσκες.

Από την πρώτη στιγμή επιβολής των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας η κοινότητα των υπερορθόδοξων Εβραίων βρέθηκε αντίθετα σε αυτά. Μάλιστα, κατά καιρούς πολλά μέλη έχουν αγνοήσει τα μέτρα κυρίως για τις εκκλησίες και τα σχολεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δέχεται σκληρή κριτική για το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει να επιβληθεί στους υπερορθόδοξους Εβραίους, στους πολιτικούς ηγέτες των οποίων στηρίζεται για την επανεκλογή του τον Μάρτιο.

Την Κυριακή η ισραηλινή κυβέρνηση Ισραήλ αποφάσισε να παρατείνει έως τουλάχιστον την επόμενη Παρασκευή (εφόσον εγκρίνει και το κοινοβούλιο) το διάρκειας πέντε εβδομάδων εθνικό lockdown.

Thousands of ultra-Orthodox Jews flout #lockdown restrictions to attend funeral of Rabbi Yitzchok Scheiner in #Jerusalem#Israel pic.twitter.com/0DT9zY9UGg