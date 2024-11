Ισραήλ: Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες στην καρδιά της Ιερουσαλήμ – «Αξίζουμε καλύτερους ηγέτες»

Πολίτες του Ισραήλ έχουν ξεχυθεί από χτες (05.11.2024) στους δρόμους της Ιερουσαλήμ και ολόκληρης της χώρας διαδηλώνοντας μετά την απόλυση του υπουργού Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Χιλιάδες διαδήλωσαν στο Τελ Αβίβ χτες αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, ενάντια στην απόλυση του υπουργού Άμυνας από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, απαιτώντας από την κυβέρνηση την απομάκρυνση του πρωθυπουργού του Ισραήλ και μια συμφωνία για την επιστροφή των 101 ομήρων που κρατούνται ακόμα στη Γάζα από την Χαμάς.

Μετά την απόλυσή του, ο Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι η ασφάλεια του Ισραήλ θα παραμείνει η «αποστολή» της ζωής του.

Κάλεσε την κυβέρνηση να φέρει στο σπίτι τους ομήρους στη Γάζα όσο ήταν «ακόμη ζωντανοί» και επέμεινε ότι όλοι οι Ισραηλινοί σε ηλικία στρατευμάτων πρέπει να υπηρετήσουν στο στρατό – ένα βασικό ζήτημα για το οποίο είχε διαφωνήσει ο ίδιος και ο Νετανιάχου.

Στην Ιερουσαλήμ σήμερα, οι διαδηλωτές απαιτούν μία συμφωνία για ανταλλαγή των κρατουμένων με τη Χαμάς, φωνάζοντας συνθήματα όπως: «Αξίζουμε καλύτερους ηγέτες» και καίγοντας αντικείμενα στη μέση μεγάλων λεωφόρων.

Ο απολυμένος υπουργός ήταν βασικός συνήγορος για την κλήση των υπερορθόδοξων Εβραίων, αλλά ο Νετανιάχου ήθελε να συνεχιστεί η απαλλαγή τους, φοβούμενος ότι η στρατολόγησή τους θα μπορούσε να διαλύσει την ακροδεξιά κυβέρνηση συνασπισμού του.

BREAKING : Protests continue in Israel against Netanyahu, reportedly sparked by his dismissal of Defense Minister Yoav Galant. Demonstrators are rallying over the decision amid growing unrest. pic.twitter.com/KaQecjXZCA — NwsData (@NwsData) November 6, 2024

Μετά την απόλυση του Γκάλαντ, η ομάδα εκστρατείας Hostages and Missing Families Forum προέτρεψε τον Katz «να δώσει προτεραιότητα σε μια συμφωνία για να εξασφαλίσει την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Israel: Settlers demonstrate towards Netanyahu’s residence in occupied Jerusalem, in protest against the dismissal of the occupation’s war minister “Galant”. pic.twitter.com/LIZr2NdnX9 — News Of The Globe (@NewsOfEarthTr) November 6, 2024

Watch| An Israeli settler supporting Netanyahu sprays pepper spray on Israi settlers opposing the dismissal of “Gallant” during a protest near Netanyahu’s residence in occupied Jerusalem.#Netanyahu #Israel pic.twitter.com/7YAleTmttu — Al-Jarmaq News (@Aljarmaqnetnews) November 6, 2024

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς Σάμι Αμπού Ζούχρι χαιρέτισε την απόλυση του Γκάλαντ, ο οποίος ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες του πολέμου θεωρούνταν βασικός αρχιτέκτονας του αγώνα κατά της μαχητικής ομάδας.

«Ο Νετανιάχου απέλυσε τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, ο οποίος καυχιόταν ότι θα εξαφάνιζε τη Χαμάς. Σήμερα, τους λέμε ότι ο Γκάλαντ έφυγε, αλλά η Χαμάς παραμένει και θα παραμείνει, αν θέλει ο Θεός», είπε ο Αμπού Ζούχρι.