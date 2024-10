Ισραήλ: Τρομοκρατική επίθεση σε σταθμό λεωφορείων – Δύο νεκροί ανάμεσά τους ο δράστης και 11 τραυματίες

Ένοπλη επίθεση έγινε σήμερα το μεσημέρι (06.10.2024) στο Κεντρικό Σταθμό Λεωφορείων της Μπερ Σεβά στο νότιο Ισραήλ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι.

Δυστυχώς μία 25χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της από την επίθεση που αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια, ενώ νεκρός έπεσε και ο δράστης της επίθεσης μετά από πυρά των αρχών του Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών επιβεβαίωσαν πως μέχρι στιγμής έχουν τραυματιστεί 11 άτομα ηλικίας 20-30 χρόνων, στα οποία δόθηκαν ήδη οι πρώτες βοήθειες.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

BREAKING🚨: A stabbing operation inside of the mall of Bir Al Sabi (Beersheba) has left a settler eliminated & 6 others injured pic.twitter.com/bmk1PVF20o