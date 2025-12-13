Ισραήλ: Βίντεο η στιγμή που σκοτώνεται ο «αρχιτέκτονας των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου» – Παραβίαση της εκεχειρίας καταγγέλλει η Χαμάς

Τον θάνατο του ανώτερου διοικητή της Χαμάς, Ραϊντ Σαϊντ, «έναν από τους αρχιτέκτονες των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023» στο Ισραήλ, σε επίθεση εναντίον αυτοκινήτου στην πόλη της Γάζας, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός σήμερα (13.12.2025) δίνοντας στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης.

Σε κοινή ανακοίνωση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσαν ότι ο Σαϊντ έγινε στόχος σε απάντηση σε επίθεση της Χαμάς, κατά την οποία ένας εκρηκτικός μηχανισμός τραυμάτισε δύο στρατιώτες νωρίτερα σήμερα Σάββατο.

Η επίθεση στο αυτοκίνητο στην πόλη της Γάζας σκότωσε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον ακόμη 25, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα. Ωστόσο, δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από την Χαμάς ή από τις υγειονομικές αρχές εκεί ότι ο Σαϊντ ήταν μεταξύ των νεκρών.

Παράλληλα, ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος περιέγραψε τον Σαϊντ ως υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς που βοήθησε στη δημιουργία και την προώθηση του δικτύου παραγωγής όπλων του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Η Χαμάς με ανακοίνωσή της καταδίκασε την επίθεση χαρακτηρίζοντας την παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, αλλά δεν ανέφερε αν ο Σαϊντ τραυματίστηκε.

Ο Ισραηλινός στρατός (IDF) έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τη στιγμή της επίθεσης σε όχημα στην πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα τον θάνατο του υψηλόβαθμου διοικητή της Χαμάς.

Στο βίντεο, το οποίο διαρκεί μόλις μερικά δευτερόλεπτα, φαίνονται τρία οχήματα να κινούνται το ένα πίσω από το άλλο σε δρόμο της Γάζας και ξαφνικά το τελευταίο, ένα αυτοκίνητο, ανατινάσσεται από αεροπορικό χτύπημα του IDF.

Ο Σαάντ σκοτώθηκε μαζί με τρία άλλα άτομα, ενώ επισημαίνεται ότι η επίθεση σηματοδοτεί μια προφανή παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ. Διετέλεσε επικεφαλής του αρχηγείου κατασκευής όπλων της Χαμάς και θεωρείται δεύτερος μετά τον τελευταίο στρατιωτικό αρχηγό της τρομοκρατικής ομάδας, Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ.

Σύμφωνα με τον Μπαράκ Ραβίντ του Axios, το Ισραήλ δεν ενημέρωσε τις ΗΠΑ πριν από την επίθεση.