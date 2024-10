Ισραήλ: Βρετανικά αεροσκάφη απέτρεψαν περαιτέρω κλιμάκωση στην πυραυλική επίθεση του Ιράν

Δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου Eurofighter Typhoon μαζί με ένα αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού ανέπτυξε χθες Τρίτη (01.10.2024) η Βρετανία, κατά την διάρκεια της επίθεσης του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ, χωρίς ωστόσο να εμπλακούν με κάποιο στόχο.

Τα αεροσκάφη της βρετανικής βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) αναπτύχθηκαν στην περιοχή με στόχο να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με αφορμή την πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, ανέφερε το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας με σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου Eurofighter Typhoon της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας και ένα αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού τύπου Voyager έπαιξαν τον ρόλο τους στις προσπάθειες να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καταδεικνύοντας την ακλόνητη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην ασφάλεια του Ισραήλ», ανέφερε το Λονδίνο.

