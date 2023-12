Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε «περισσότερους από 200 στόχους τρομοκρατών» στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη λήξη της επταήμερης ανακωχής σήμερα στις 8 το πρωί μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι έπληξε περιοχές «παγιδευμένες από εκρηκτικά, σήραγγες που χρησιμοποιούνταν για τρομοκρατικούς σκοπούς, βάσεις εκτόξευσης (πυραύλων) και κέντρα διοίκησης επιχειρήσεων» της Χαμάς.

Τα περισσότερα από τα πλήγματα αυτά, προέρχονται από αεροπορικούς βομβαρδισμούς που πραγματοποίησε η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ.

BREAKING: Israeli army says it hit ‘over 200 terror targets’ in Gaza on Friday READ: https://t.co/AF4RzWFusu pic.twitter.com/zGQYafF4Hx

Είναι χαρακτηριστική η εικόνα που μεταδίδουν ειδησεογραφικά πρακτορεία από την περιοχή Χαν Γιουνίς.

Αλλεπάλληλες και διαδοχικές εκρήξεις καταγράφηκαν στην περιοχή, οδηγώντας ορισμένους στο συμπέρασμα πως χτυπήθηκαν από το Ισραήλ υπόγεια τούνελ της Χαμάς που πιθανότατα είχαν κρυμμένα εκρηκτικά, εξ ου και οι «δευτερεύουσες» εκρήξεις.

Airstrikes against tunnels in Khan Yunis, likely a weapons depot, too. If you pay close attention, you can see a secondary going off. pic.twitter.com/sArVM4Wbb1