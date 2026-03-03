Ισραηλινοί πράκτορες και μέλη της Μοσάντ επιχείρησαν τη νύχτα στο Ιράν, αποκαλύπτει το Al-Arabiya

Ειδικές δυνάμεις του Ισραήλ μαζί με μέλη της Μοσάντ επιχείρησαν το βράδυ της Δευτέρας (2.3.26) στο Ιράν, αποκαλύπτει δημοσίευμα του σαουδαραβικού πρακτορείου al-Arabiya χωρίς να δίνει στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες.

Ωστόσο, το γεγονός ότι πράκτορες του Ισραήλ εκτελούν άγνωστες επιχειρήσεις στο Ιράν δίνει μια νέα ανησυχητική διάσταση στην εν εξελίξει επιχείρηση «Roaring Lion».

Σημειώνεται πως μέχρι τώρα ο πόλεμος εξελισσόταν κυρίως από αέρος, με εκτεταμένους βομβαρδισμούς από F-35 Lightning II και MQ-9 Reaper. Ωστόσο, οι πληροφορίες για επιχειρήσεις χερσαίων ειδικών δυνάμεων και πρακτόρων της Μοσάντ εντός ιρανικού εδάφους δείχνουν στροφή σε πιο στοχευμένες ενέργειες, με στόχο την «χειρουργική» εξουδετέρωση όσων απέμειναν από την ιρανική ηγεσία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Μοσάντ φέρεται να είχε παραβιάσει εδώ και χρόνια το σύστημα καμερών κυκλοφορίας στην Τεχεράνη, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο τις διαδρομές των Ιρανών αξιωματούχων. Η μακροχρόνια αυτή συλλογή πληροφοριών φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στον σχεδιασμό της επιχείρησης για τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι το Ισραήλ, σε συνεργασία με τη Central Intelligence Agency, αξιοποίησε και άλλες μεθόδους για να προσδιορίσει με ακρίβεια πότε ο 86χρονος ηγέτης θα βρισκόταν στο γραφείο του και ποιοι θα τον συνόδευαν. Μεταξύ αυτών, φέρεται να περιλαμβάνεται η παραβίαση 12 πύργων κινητής τηλεφωνίας, ώστε να εμφανίζονται ως κατειλημμένοι κατά την πραγματοποίηση κλήσεων, εμποδίζοντας έτσι τη φρουρά του να λάβει ενδεχόμενες προειδοποιήσεις.