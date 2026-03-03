Κόσμος

Ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις στον Λίβανο – Βομβαρδισμοί σε Βηρυτό και Τεχεράνη – Live όλες οι εξελίξεις

Για πόλεμο 4 με 5 εβδομάδων έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ - Δείτε live όλες τις εξελίξεις
Επίθεση στην Τεχεράνη
Επίθεση στην Τεχεράνη /WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Σοφία Βαλσάμη , Χρύσα Πανούση , Τόνια Γκόρου , Αλεξία Κωνσταντοπούλου

Με κομμένη την ανάσα ο κόσμος παρακολουθεί όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται σε όλη την περιοχή. Σειρήνες ήχησαν σε όλο το Ισραήλ, ενώ το Ιράν εξαπέλυσε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε αμερικανικούς στόχους. Η Κύπρος βρίσκεται στο στόχαστρο με το Ιράν να απειλεί με νέες επιθέσεις μέχρι να φύγουν οι Βρετανοί από τη μεγαλόνησο. Στο Ριάντ η Τεχεράνη έβαλλε κατά της Πρεσβείας των ΗΠΑ, ενώ νωρίτερα ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν ότι θα «πυρπολούν» όποια πλοία διέρχονται. Για πόλεμο 4 με 5 εβδομάδων έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό και προειδοποίησε για πιθανή χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο. Δείτε όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. 

09:39 | 03.03.2026
Ο Νετανιάχου χαρακτηρίζει «γελοίους» όσους λένε ότι έσυρε τον Τραμπ σε πόλεμο

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε σήμερα ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ έσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τους «γελοίους».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο ισχυρότερος ηγέτης στον κόσμο. Κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό για την Αμερική. Κάνει επίσης αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό για τις μελλοντικές γενιές», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο Fox News.

09:18 | 03.03.2026
Live εικόνα από την Ιερουσαλήμ
09:04 | 03.03.2026
Κλιμακώνει το Ισραήλ - Νέες εκρήξεις στην Τεχεράνη

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ εξαπολύει μεγάλη επίθεση στην Τεχεράνη. Ακούγονται εκρήξεις.

09:02 | 03.03.2026
Χερσαίες δυνάμεις των Ισραηλινών μπήκαν στον νότιο Λίβανο

Νέα χερσαία επέμβαση μετά το 2024 ξεκίνησαν οι Δυνάμεις του Ισραηλινού Στρατού (IDF) στον Λίβανο ξεκινώντας από οικισμούς στα βόρεια.

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις του IDF στο πλαίσιο της Επιχείρησης "Ο Βρυχηθμός του Λιονταριού", δυνάμεις της 91ης Μεραρχίας επιχειρούν στον χώρο του νότιου Λιβάνου καταλαμβάνοντας  πολλά σημεία.

 

 

08:58 | 03.03.2026
Η Air France ακυρώνει τις πτήσεις της από και προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Ντουμπάι και Ριάντ έως τις 5 Μαρτίου

 

 
08:56 | 03.03.2026
Αντιπυραυλικά, συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα στέλνει η Γαλλία στην Κύπρο

Αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα στέλνει στην Κύπρο η Γαλλία για ενίσχυση της άμυνάς της μετά τα τελευταία γεγονότα.

Οι πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έλαβε σχετική ενημέρωση τα ξημερώματα της Τρίτης από τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο είχε τη Δευτέρα δυο τηλεφωνικές επικοινωνίες, κατά τις οποίες υπέβαλε σχετικό αίτημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Πρόεδρος Μακρόν ενημέρωσε τον Κύπριο ομόλογό του πως η χώρα του στέλνει στο νησί αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone καθώς και μια φρεγάτα, ενώ θα αποστείλει προσεχώς και δεύτερη φρεγάτα.

Αίτημα για την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο διατύπωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και προς τον Γερμανό Κάγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα, με τον κ. Μερτς να ανταποκρίνεται θετικά και αναμένεται άμεσα η σχετική απόφαση της γερμανικής Κυβέρνησης.

08:55 | 03.03.2026
Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως σκοτώθηκαν 5 στρατιώτες των Φρουρών της Επανάστασης στη Μπουσέρ
08:54 | 03.03.2026
An aircraft maneuvers in the sky as smoke rises after an Israeli strike on Beirut's southern suburbs, following an escalation between Hezbollah and Israel amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, Lebanon, March 3, 2026. REUTERS/Khalil Ashawi
08:50 | 03.03.2026
Νέες φωτογραφίες από την Βηρυτό
Smoke rises after an Israeli strike on Beirut's southern suburbs, following an escalation between Hezbollah and Israel amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, Lebanon, March 3, 2026. REUTERS/Khalil Ashawi
08:47 | 03.03.2026
Στις 11:00 το πρωί η συνάντηση Δένδια - Χριστοδουλίδη

Στην Κύπρο μεταβαίνει ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας όπου θα έχει μια σειρά από επαφές μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τις επιθέσεις με drones. Το πρόγραμμά του έχει ως εξής.

- 11.00 Συνάντηση ΥΕΘΑ Ν. Δένδια με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν. Χριστοδουλίδη (Προεδρικό Μέγαρο)
- 12.00 Συνάντηση ΥΕΘΑ με ΥΠΑΜ Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Β. Πάλμα. Θα ακολουθήσει δήλωση στον Τύπο (Υπουργείο Άμυνας)
- 13.05 Συνάντηση ΥΕΘΑ με Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ Γεώργιο (Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου).

08:43 | 03.03.2026
Εκρήξεις και καπνοί στην Τεχεράνη
08:41 | 03.03.2026
Νέες σειρήνες ήχησαν στην Ιερουσαλήμ
08:39 | 03.03.2026
Η Χεζμπολάζ ανέλαβε την ευθύνη για τα drones που εκτοξεύτηκαν προς το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας
08:39 | 03.03.2026
Σούδα
Κατασκοπεία στη Σούδα: Ένα μήνα παρακολουθούσε η ΕΥΠ τον Γεωργιανό – Η σύνδεση με τον Αζέρο που συνελήφθη τον Ιούνιο
Επιχείρησε να νοικιάσει το δωμάτιο όπου έμενε ο Αζέρος και το οποίο προσέφερε απεριόριστη θέα στην αμερικανική βάση
08:32 | 03.03.2026
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις εξουδετερώνουν Ιρανούς στρατιώτες

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που φέρεται να καταγράφει επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον Ιρανών στρατιωτών που υπηρετούσαν σε μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι Ιρανοί στρατιώτες προσπαθούσαν να στοχοποιήσουν αεροσκάφη της Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.

08:30 | 03.03.2026
Η Ουάσινγκτον διέταξε την αποχώρηση του προσωπικού από Μπαχρέιν, Ιράκ και Ιορδανία

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για την αναχώρηση του προσωπικού μη επείγουσας ανάγκης της αμερικανικής κυβέρνησης και των μελών των οικογενειών τους από το Μπαχρέιν, το Ιράκ και την Ιορδανία.

Η διαταγή δόθηκε καθώς οι ΗΠΑ εξετάζουν κινδύνους για την ασφάλεια που συνδέονται με την επίθεσή τους στο Ιράν.

Εξάλλου πριν από λίγο η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ ανακοίνωσε μέσω του X πως θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας.

08:29 | 03.03.2026
Πλάνα από τον απόπλου των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» από τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας
08:29 | 03.03.2026
Ελληνικό F-16 Viper
Το παρασκήνιο της βοήθειας της Ελλάδας στην Κύπρο – «Θωρακίζονται» βάσεις και πρεσβείες στη χώρα
Με στρατιωτικά αεροσκάφη ο επαναπατρισμός Ελλήνων που είναι εγκλωβισμένοι σε εμπόλεμες περιοχές - Αυστηρός ο έλεγχος σε αιτήσεις ασύλου από το Ιράν
08:28 | 03.03.2026
Θρήνος στις κηδείες των κοριτσιών που σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκε το σχολείο τους στο Ιράν
08:18 | 03.03.2026
συστοιχία Patriot
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στην Κάρπαθο μεταφέρεται συστοιχία Patriot
Πρόκειται για προληπτικό μέτρο που λαμβάνει η Ελλάδα για να ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνα στην περιοχή
08:07 | 03.03.2026
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στην Κάρπαθο μεταφέρεται συστοιχία Patriot

Στην Κάρπαθο αναμένεται να μεταφερθεί τις επόμενες ώρες συστοιχία Patriot, εν μέσω των κρίσιμων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για προληπτικό μέτρο που λαμβάνει η Ελλάδα λόγω του πολέμου που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή και έχει θέσει όλη την περιοχή σε συναγερμό.

08:00 | 03.03.2026

Οι Israel Defense Forces (IDF) επιβεβαίωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, καθώς και στη λιβανέζικη πρωτεύουσα Βηρυτό.

«Οι IDF διεξάγουν αυτή τη στιγμή ταυτόχρονες στοχευμένες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στην Τεχεράνη και στη Βηρυτό», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ισραήλ. 

07:59 | 03.03.2026
Τσάντες
Ντουμπάι: Έτρεχαν στα καταφύγια προσπαθώντας να σώσουν τις πανάκριβες τσάντες τους – Απίστευτο βίντεο κατά την ιρανική επίθεση
Μια πελάτισσα του ξενοδοχείου ανέβασε στο TikTok βίντεο με την κατάσταση που επικρατούσε στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου που είχε μετατραπεί σε καταφύγιο
07:33 | 03.03.2026
07:33 | 03.03.2026
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Τραμπ «δείχνει τα δόντια» του: «Έχουμε απεριόριστο απόθεμα πυρομαχικών, οι πόλεμοι μπορούν να κρατήσουν για πάντα»
Κατηγόρησε τον «κοιμισμένο» Τζο Μπάιντεν πως ξόδεψε χρόνο και χρήματα για να βοηθήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρίζοντάς του υπερσύγχρονο εξοπλισμό
07:16 | 03.03.2026
Επίθεση σε αεροπορική βάση στο Μπαχρέιν

Πηγές από το Ιράν κάνουν λόγο για ιρανικό πλήγμα που φέρεται να έχει καταστρέψει την αμερικανική αεροπορική βάση στο Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η επίθεση έγινε με drones και πυραύλους και έχει καταστρέψει κτίριο της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στην περιοχή Sheikh Isa του Μπαχρέιν, ενώ έχουν σημειώθεί εκρήξεις σε δεξαμενές καυσίμων.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει τις αναφερόμενες επιθέσεις.

07:06 | 03.03.2026
Βομβαρδισμοί τώρα στον Λίβανο
07:00 | 03.03.2026
REUTERS
Τυχερή – άτυχη η Ελλάδα στις ενεργειακές επιπτώσεις από τον πόλεμο – Πάνω από τρεις μήνες τα στρατηγικά μας αποθέματα πετρελαίου
Πως θα επηρεαστεί η χώρα μας από τις αυξήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο
07:00 | 03.03.2026
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ: «Θα εκδικηθούμε» την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία του Ριάντ
Η αμερικανική διπλωματική αποστολή εξέδωσε οδηγία στους αμερικανούς υπηκόους στο Ριάντ, στην Τζέντα και στη Νταχράν να βρουν καταφύγιο
06:53 | 03.03.2026
Αναχαιτίστηκαν 8 drones κοντά στο Ριάντ και στην Αλ Χαργκ

Το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν οκτώ μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κοντά στην πρωτεύουσα Ριάντ και στην πόλη Αλ Χαργκ, στο κεντρικό τμήμα του βασιλείου.

«Οκτώ drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν κοντά στις πόλεις Ριάντ και Αλ Χαργκ», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος του υπουργείου, ο υποστράτηγος Τούρκι αλ Μάλικι.

06:50 | 03.03.2026
Μικρή πυρκαγιά και φθορές από την επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία

Πυρκαγιά «περιορισμένης» έκτασης εκδηλώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, εξαιτίας επιδρομής δυο drones, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

 «Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ υπέστη επίθεση από δυο drones (...) με αποτέλεσμα την εκδήλωση περιορισμένης έκτασης φωτιάς και μικρές φθορές στο κτίριο», ανέφερε το υπουργείο.

 Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδαν καπνούς πάνω από την εγκατάσταση. Λίγη ώρα αργότερα αντήχησαν νέες εκρήξεις, αυτή τη φορά στο κέντρο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Κάτοικος είπε ότι «άκουσα έκρηξη και ένιωσα το σπίτι να δονείται».

Πηγή του AFP στον σαουδαραβικό στρατό, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί για να μπορέσει να εκφραστεί για το λεπτό ζήτημα, ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που είχαν στόχο τη συνοικία των πρεσβειών, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του βασιλείου.

Η αμερικανική διπλωματική αποστολή εξέδωσε οδηγία στους αμερικανούς υπηκόους στο Ριάντ, στην Τζέντα και στη Νταχράν να βρουν καταφύγιο εκεί όπου διαμένουν και να «αποφεύγουν την πρεσβεία μέχρι νεοτέρας εξαιτίας επίθεσης» στην εγκατάσταση.

Η πρεσβεία της Ιρλανδίας στο Ριάντ κάλεσε επίσης τους ιρλανδούς πολίτες να βρουν καταφύγιο εξαιτίας των επιθέσεων σε εξέλιξη.

Αφότου άρχισε το Σάββατο η κοινή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ και της αεροπορικής βάσης του πρίγκιπα Σουλτάν, στην οποία σταθμεύουν αμερικανοί στρατιωτικοί, πάντως αναχαιτίστηκαν.

06:46 | 03.03.2026
Νετανιάχου: Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσαν ο ισραηλινός και ο αμερικανικός στρατός στο Ιράν το Σάββατο δεν θα μεταμορφωθεί σε «πόλεμο χωρίς τέλος», κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος», απεναντίας είναι «ταχεία και αποφασιστική δράση» η οποία ανοίγει «πύλη προς την ειρήνη», υποστήριξε ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι.

«Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια», επέμεινε.

Ο σκοπός, όπως το έθεσε ο κ. Νετανιάχου, είναι να «δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες ώστε ο ιρανικός λαός να μπορέσει να πάρει την τύχη του στα χέρια του και να σχηματίσει δική του κυβέρνηση, δημοκρατικά εκλεγμένη, που θα κάνει το Ιράν διαφορετική χώρα».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι ο πόλεμος εξαπολύθηκε διότι το πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων και το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας όδευαν να γίνουν «απρόσβλητα».

«Αν δεν είχε αναληφθεί καμιά δράση τώρα, δεν θα μπορούσε να αναληφθεί καμιά δράση στο μέλλον», επιχειρηματολόγησε.

Μετά τον πόλεμο των δώδεκα ημερών τον οποίο εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, στον οποίο ενεπλάκησαν για μια μέρα οι ΗΠΑ, οι Ιρανοί «άρχισαν να κατασκευάζουν νέες εγκαταστάσεις, υπόγειες, που θα έκαναν τα προγράμματά τους για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων και ατομικών όπλων απρόσβλητα μέσα σε μερικούς μήνες», υποστήριξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Τεχεράνη διαψεύδει εδώ και δεκαετίες ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

06:40 | 03.03.2026
Επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ
06:33 | 03.03.2026
«Θα εκδικηθούμε» απαντά ο Τραμπ

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα ανταποδώσουν «σύντομα» την επίθεση εναντίον της χώρας στο Ριάντ - η οποία έγινε τη νύχτα στόχος επιδρομής drones χωρίς θύματα - διεμήνυσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο News Nation.

Ερωτηθείς για τα αντίποινα σε αυτή την επίθεση, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «θα την μάθετε σύντομα».

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο για πυρκαγιά «περιορισμένης» έκτασης και μικροφθορές στην αμερικανική πρεσβεία στο βασίλειο κατόπιν επιδρομής δυο drones.

06:26 | 03.03.2026
Το drone που καταγράφηκε πάνω από τη Λεμεσό
Κύπρος: Αναφορές για αναχαιτήσεις drones ανοικτά της Λεμεσού
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση ωστόσο τις τελευταίες ώρες πολλοί χρήστες στα social media κάνουν λόγο για εκρήξεις που ακούγονται από διαφορετικές κατευθύνσεις
06:19 | 03.03.2026
Δείτε όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ώρες
Εκρήξεις στον ουρανό της Τεχεράνης
Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Χτυπήθηκε η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων σε Τελ Αβίβ, Εμιράτα και Κατάρ, εκρήξεις από ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό
Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής
06:18 | 03.03.2026

Καλημέρα σας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο newsit.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
123
76
68
63
47
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Politico: Γιατί ο θάνατος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ χτυπάει τον Πούτιν «εκεί που πονάει»
Ο Ρώσος πρόεδρος γνωρίζει καλά ότι οι δικτάτορες που συγκεντρώνουν τόση δύναμη, τείνουν να εγκαταλείπουν την εξουσία με έναν από δύο τρόπους: «Είτε με χειροπέδες είτε μέσα σε ένα φέρετρο»
In this picture released by an official website of the office of the Iranian supreme leader, Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, right, speaks with Russia's President Vladimir Putin, in Tehran, Iran, Friday, Sept. 7, 2018. A portrait of the late Iranian revolutionary founder Ayatollah Khomeini hangs on the wall. (Office of the Iranian Supreme Leader via AP)
Τι είναι το πυραυλικό σύστημα Patriot που στέλνει η Ελλάδα στην Κάρπαθο
Πρόκειται για το σημαντικότερο αμυντικό πυραυλικό σύστημα του αμερικανικού στρατού - Μια συστοιχία Patriot είναι ιδιαίτερα ακριβή, με την πλήρη εγκατάσταση των εκτοξευτών, των ραντάρ και των πυραύλων αναχαίτισης να κοστίζει πάνω από 1 δισ. δολάρια
FILE - A Patriot missile mobile launcher is displayed outside the Fort Sill Army Post near Lawton, Okla., on March 21, 2023. (AP Photo/Sean Murphy, File)
Χίλαρι Κλίντον για φωτογραφίες του Μπιλ με γυναίκες να του κάνουν μασάζ: «Δεν είμαι εδώ για να πω την άποψη μου»
Το όνομα του 79χρονου Μπιλ Κλίντον και φωτογραφίες του εμφανίζονται επανειλημμένα σε ντοκουμέντα που σχετίζονται με τις έρευνες αναφορικά με τις εγκληματικές δραστηριότητες του Τζέφρι Επστάιν, ωστόσο ο πρώην πρόεδρος ποτέ δεν έχει κατηγορηθεί για κάτι
Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον
Ο Τραμπ «δείχνει τα δόντια» του: «Έχουμε απεριόριστο απόθεμα πυρομαχικών, οι πόλεμοι μπορούν να κρατήσουν για πάντα»
Κατηγόρησε τον «κοιμισμένο» Τζο Μπάιντεν πως ξόδεψε χρόνο και χρήματα για να βοηθήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρίζοντάς του υπερσύγχρονο εξοπλισμό
Ντόναλντ Τραμπ 6
Newsit logo
Newsit logo