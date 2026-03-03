Ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις στον Λίβανο – Βομβαρδισμοί σε Βηρυτό και Τεχεράνη – Live όλες οι εξελίξεις

Με κομμένη την ανάσα ο κόσμος παρακολουθεί όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται σε όλη την περιοχή. Σειρήνες ήχησαν σε όλο το Ισραήλ, ενώ το Ιράν εξαπέλυσε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε αμερικανικούς στόχους. Η Κύπρος βρίσκεται στο στόχαστρο με το Ιράν να απειλεί με νέες επιθέσεις μέχρι να φύγουν οι Βρετανοί από τη μεγαλόνησο. Στο Ριάντ η Τεχεράνη έβαλλε κατά της Πρεσβείας των ΗΠΑ, ενώ νωρίτερα ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν ότι θα «πυρπολούν» όποια πλοία διέρχονται. Για πόλεμο 4 με 5 εβδομάδων έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό και προειδοποίησε για πιθανή χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο. Δείτε όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε σήμερα ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ έσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τους «γελοίους».
«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο ισχυρότερος ηγέτης στον κόσμο. Κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό για την Αμερική. Κάνει επίσης αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό για τις μελλοντικές γενιές», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο Fox News.
Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ εξαπολύει μεγάλη επίθεση στην Τεχεράνη. Ακούγονται εκρήξεις.
Νέα χερσαία επέμβαση μετά το 2024 ξεκίνησαν οι Δυνάμεις του Ισραηλινού Στρατού (IDF) στον Λίβανο ξεκινώντας από οικισμούς στα βόρεια.
Παράλληλα με τις επιχειρήσεις του IDF στο πλαίσιο της Επιχείρησης "Ο Βρυχηθμός του Λιονταριού", δυνάμεις της 91ης Μεραρχίας επιχειρούν στον χώρο του νότιου Λιβάνου καταλαμβάνοντας πολλά σημεία.
Αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα στέλνει στην Κύπρο η Γαλλία για ενίσχυση της άμυνάς της μετά τα τελευταία γεγονότα.
Οι πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έλαβε σχετική ενημέρωση τα ξημερώματα της Τρίτης από τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο είχε τη Δευτέρα δυο τηλεφωνικές επικοινωνίες, κατά τις οποίες υπέβαλε σχετικό αίτημα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Πρόεδρος Μακρόν ενημέρωσε τον Κύπριο ομόλογό του πως η χώρα του στέλνει στο νησί αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone καθώς και μια φρεγάτα, ενώ θα αποστείλει προσεχώς και δεύτερη φρεγάτα.
Αίτημα για την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο διατύπωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και προς τον Γερμανό Κάγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα, με τον κ. Μερτς να ανταποκρίνεται θετικά και αναμένεται άμεσα η σχετική απόφαση της γερμανικής Κυβέρνησης.
Στην Κύπρο μεταβαίνει ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας όπου θα έχει μια σειρά από επαφές μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τις επιθέσεις με drones. Το πρόγραμμά του έχει ως εξής.
- 11.00 Συνάντηση ΥΕΘΑ Ν. Δένδια με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν. Χριστοδουλίδη (Προεδρικό Μέγαρο)
- 12.00 Συνάντηση ΥΕΘΑ με ΥΠΑΜ Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Β. Πάλμα. Θα ακολουθήσει δήλωση στον Τύπο (Υπουργείο Άμυνας)
- 13.05 Συνάντηση ΥΕΘΑ με Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ Γεώργιο (Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου).
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που φέρεται να καταγράφει επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον Ιρανών στρατιωτών που υπηρετούσαν σε μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας στο Ιράν.
Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι Ιρανοί στρατιώτες προσπαθούσαν να στοχοποιήσουν αεροσκάφη της Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.
Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για την αναχώρηση του προσωπικού μη επείγουσας ανάγκης της αμερικανικής κυβέρνησης και των μελών των οικογενειών τους από το Μπαχρέιν, το Ιράκ και την Ιορδανία.
Η διαταγή δόθηκε καθώς οι ΗΠΑ εξετάζουν κινδύνους για την ασφάλεια που συνδέονται με την επίθεσή τους στο Ιράν.
Εξάλλου πριν από λίγο η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ ανακοίνωσε μέσω του X πως θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας.
Στην Κάρπαθο αναμένεται να μεταφερθεί τις επόμενες ώρες συστοιχία Patriot, εν μέσω των κρίσιμων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Πρόκειται για προληπτικό μέτρο που λαμβάνει η Ελλάδα λόγω του πολέμου που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή και έχει θέσει όλη την περιοχή σε συναγερμό.
Οι Israel Defense Forces (IDF) επιβεβαίωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, καθώς και στη λιβανέζικη πρωτεύουσα Βηρυτό.
«Οι IDF διεξάγουν αυτή τη στιγμή ταυτόχρονες στοχευμένες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στην Τεχεράνη και στη Βηρυτό», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ισραήλ.
Πηγές από το Ιράν κάνουν λόγο για ιρανικό πλήγμα που φέρεται να έχει καταστρέψει την αμερικανική αεροπορική βάση στο Μπαχρέιν.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η επίθεση έγινε με drones και πυραύλους και έχει καταστρέψει κτίριο της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στην περιοχή Sheikh Isa του Μπαχρέιν, ενώ έχουν σημειώθεί εκρήξεις σε δεξαμενές καυσίμων.
Οι ΗΠΑ δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει τις αναφερόμενες επιθέσεις.
Το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν οκτώ μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κοντά στην πρωτεύουσα Ριάντ και στην πόλη Αλ Χαργκ, στο κεντρικό τμήμα του βασιλείου.
«Οκτώ drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν κοντά στις πόλεις Ριάντ και Αλ Χαργκ», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος του υπουργείου, ο υποστράτηγος Τούρκι αλ Μάλικι.
Πυρκαγιά «περιορισμένης» έκτασης εκδηλώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, εξαιτίας επιδρομής δυο drones, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.
«Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ υπέστη επίθεση από δυο drones (...) με αποτέλεσμα την εκδήλωση περιορισμένης έκτασης φωτιάς και μικρές φθορές στο κτίριο», ανέφερε το υπουργείο.
Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδαν καπνούς πάνω από την εγκατάσταση. Λίγη ώρα αργότερα αντήχησαν νέες εκρήξεις, αυτή τη φορά στο κέντρο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Κάτοικος είπε ότι «άκουσα έκρηξη και ένιωσα το σπίτι να δονείται».
Πηγή του AFP στον σαουδαραβικό στρατό, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί για να μπορέσει να εκφραστεί για το λεπτό ζήτημα, ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που είχαν στόχο τη συνοικία των πρεσβειών, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του βασιλείου.
Η αμερικανική διπλωματική αποστολή εξέδωσε οδηγία στους αμερικανούς υπηκόους στο Ριάντ, στην Τζέντα και στη Νταχράν να βρουν καταφύγιο εκεί όπου διαμένουν και να «αποφεύγουν την πρεσβεία μέχρι νεοτέρας εξαιτίας επίθεσης» στην εγκατάσταση.
Η πρεσβεία της Ιρλανδίας στο Ριάντ κάλεσε επίσης τους ιρλανδούς πολίτες να βρουν καταφύγιο εξαιτίας των επιθέσεων σε εξέλιξη.
Αφότου άρχισε το Σάββατο η κοινή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ και της αεροπορικής βάσης του πρίγκιπα Σουλτάν, στην οποία σταθμεύουν αμερικανοί στρατιωτικοί, πάντως αναχαιτίστηκαν.
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσαν ο ισραηλινός και ο αμερικανικός στρατός στο Ιράν το Σάββατο δεν θα μεταμορφωθεί σε «πόλεμο χωρίς τέλος», κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά.
«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος», απεναντίας είναι «ταχεία και αποφασιστική δράση» η οποία ανοίγει «πύλη προς την ειρήνη», υποστήριξε ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι.
«Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια», επέμεινε.
Ο σκοπός, όπως το έθεσε ο κ. Νετανιάχου, είναι να «δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες ώστε ο ιρανικός λαός να μπορέσει να πάρει την τύχη του στα χέρια του και να σχηματίσει δική του κυβέρνηση, δημοκρατικά εκλεγμένη, που θα κάνει το Ιράν διαφορετική χώρα».
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι ο πόλεμος εξαπολύθηκε διότι το πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων και το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας όδευαν να γίνουν «απρόσβλητα».
«Αν δεν είχε αναληφθεί καμιά δράση τώρα, δεν θα μπορούσε να αναληφθεί καμιά δράση στο μέλλον», επιχειρηματολόγησε.
Μετά τον πόλεμο των δώδεκα ημερών τον οποίο εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, στον οποίο ενεπλάκησαν για μια μέρα οι ΗΠΑ, οι Ιρανοί «άρχισαν να κατασκευάζουν νέες εγκαταστάσεις, υπόγειες, που θα έκαναν τα προγράμματά τους για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων και ατομικών όπλων απρόσβλητα μέσα σε μερικούς μήνες», υποστήριξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Η Τεχεράνη διαψεύδει εδώ και δεκαετίες ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.
Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα ανταποδώσουν «σύντομα» την επίθεση εναντίον της χώρας στο Ριάντ - η οποία έγινε τη νύχτα στόχος επιδρομής drones χωρίς θύματα - διεμήνυσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο News Nation.
Ερωτηθείς για τα αντίποινα σε αυτή την επίθεση, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «θα την μάθετε σύντομα».
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο για πυρκαγιά «περιορισμένης» έκτασης και μικροφθορές στην αμερικανική πρεσβεία στο βασίλειο κατόπιν επιδρομής δυο drones.
