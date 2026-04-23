«Ιστορική η επίσκεψη Μακρόν στην Κύπρο» δηλώνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Ιστορική χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης την επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο, τονίζοντας ότι στέλνει «σαφές μήνυμα για την ισχύ και την προοπτική της στρατηγικής συνεργασίας» ανάμεσα στις δύο χώρες.

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε στη «στρατηγική» συνεργασία Κύπρου και Γαλλίας, ενώ ευχαρίστησε τον Νίκο Χριστοδουλίδη για την πρωτοβουλία του να καλέσει ηγέτες της περιοχής της Μέσης Ανατολής, αλλά και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο της άτυπης συνάντησης αρχηγών κρατών της Ε.Ε. που πραγματοποιείται στην Κύπρο.

Με εμφανή έμφαση στη σημασία της γαλλικής στήριξης, ο Κύπριος πρόεδρος ανέφερε προς τον Εμανουέλ Μακρόν ότι «οι πραγματικοί φίλοι φαίνονται στα δύσκολα και εσείς το έχετε αποδείξει έμπρακτα», ευχαριστώντας το Παρίσι για τη στήριξή του στις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών και επίλυσης του Κυπριακού στη βάση του διεθνούς δικαίου και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών βρίσκονται οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό, η ενίσχυση της συνεργασίας σε άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια, καθώς και ευρωπαϊκά ζητήματα. Όπως επισημαίνει η Λευκωσία, η επίσκεψη Μακρόν αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η πρώτη επίσημη διμερής επίσκεψη Γάλλου προέδρου από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960.

Η κυπριακή κυβέρνηση εκτιμά ότι η παρουσία του Γάλλου προέδρου επιβεβαιώνει τη στρατηγική σύγκλιση των δύο χωρών σε κρίσιμα ζητήματα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Κύπρου και Γαλλίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, ιδιαίτερα μετά την υπογραφή της αναβαθμισμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και του Σχεδίου Δράσης 2026–2030.