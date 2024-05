«Ιστορική ημέρα»: Ισπανία, Ιρλανδία και Νορβηγία αναγνώρισαν «το κράτος της Παλαιστίνης» – Η αντίδραση του Ισραήλ

Η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν τη συντονισμένη απόφασή τους να αναγνωρίσουν «το κράτος της Παλαιστίνης», με την ελπίδα ότι το παράδειγμά τους θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες, την ώρα που η λύση των δύο κρατών «κινδυνεύει» εν μέσω του πολέμου στη Γάζα.

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε ήταν ο πρώτος που ανακοίνωσε την αναγνώριση ενός κράτους της Παλαιστίνης από τις 28 Μαΐου, απευθύνοντας με την ευκαιρία «ισχυρή έκκληση» σε άλλες χώρες να πράξουν το ίδιο ενώ μαίνεται ο πόλεμος στη Γάζα.

Κάνοντας λόγο για μια «ιστορική ημέρα» ο Ιρλανδός ομόλογός του Σάιμον Χάρις ακολούθησε λίγο αργότερα, όπως και ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, μια από τις πιο επικριτικές φωνές έναντι της στρατιωτικής επιχείρησης του ξεκίνησε το Ισραήλ εναντίον της Γάζας σε αντίποινα για την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

“This is a historic day for Palestine” — Simon Harris, Irish Prime Minister Today, Ireland, Norway and Spain will officially recognise the state of Palestine! 👇 pic.twitter.com/UULslvpcWW

«Ο (Ισραηλινός) πρωθυπουργός (Μπενιαμίν) Νετανιάχου δεν διαθέτει ειρηνευτικό σχέδιο για την Παλαιστίνη», κατήγγειλε ο Σάντσεθ απευθυνόμενος στους βουλευτές.

«Η μάχη κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς είναι νόμιμη και απαραίτητη μετά την 7η Οκτωβρίου, αλλά ο Νετανιάχου έχει προκαλέσει τόσο πόνο, καταστροφή και έχθρα στη Γάζα και στην υπόλοιπη Παλαιστίνη που η λύση των δύο κρατών κινδυνεύει», εκτίμησε ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός.

Watch | Spanish Prime Minister Pedro Sanchez’s declaration of recognition of the Palestinian state was met with hearty applause during his speech in front of Parliament today. pic.twitter.com/JL4JukMC6b

Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης θα γίνει επίσημα στις 28 Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία είναι προγραμματισμένο το επόμενο υπουργικό συμβούλιο, διευκρίνισε.

Σύμφωνα με καταμέτρηση της Παλαιστινιακής Αρχής, 142 χώρες από τις 193 χώρες μέλη του ΟΗΕ έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει ότι αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος.

Στην κοινή πρωτοβουλία Μαδρίτης, Δουβλίνου και Όσλο ενδέχεται να ενταχθούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τον Μάρτιο στις Βρυξέλλες οι ηγέτες της Σλοβενίας και της Μάλτας είχαν υπογράψει κοινή ανακοίνωση με τη Μαδρίτη και το Δουβλίνο, στην οποία οι τέσσερις χώρες εξέφραζαν την επιθυμία του να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος.

Η κυβέρνηση της Σλοβενίας υιοθέτησε στις 9 Μαΐου διάταγμα για την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα σταλεί στο κοινοβούλιο προς ψήφιση ως τις 13 Ιουνίου.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε αμέσως ανακοινώνοντας την ανάκληση «για διαβουλεύσεις» των Ισραηλινών πρεσβευτών στην Ιρλανδία και τη Νορβηγία.

I have instructed the immediate recall of Israel’s ambassadors to Ireland and Norway for consultations in light of these countries’ decisions to recognize a Palestinian state.



I’m sending a clear and unequivocal message to Ireland and Norway: Israel will not remain silent in the…