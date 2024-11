Ισχυρές εκρήξεις, καπνός και φωτιές από επίθεση ουκρανικών drones στη δυτική Ρωσία – «Χτυπήσαμε στρατιωτικό διοικητήριο»

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα (20.11.2024) ότι χτύπησε με επιτυχία ένα στρατιωτικό διοικητήριο της περιφέρειας Μπέλγκοροντ, περίπου 168 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ρωσία, εξαπολύοντας επιδρομή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Φωτογραφίες και βίντεο από την πόλη Γκούμπκιν, στην δυτική Ρωσία, δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν τα drones που εκτόξευσε η Ουκρανία, σε μια χρονική συγκυρία όπου οι εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών κλιμακώνονται επικίνδυνα.

Στην ανακοίνωση της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, η οποία γίνεται μία ημέρα μετά τη χρήση από την Ουκρανία αμερικανικών πυραύλων ATACMS για να πλήξει ρωσικό οπλοστάσιο, δεν διευκρινίζεται ποιος διεξήγαγε την επίθεση, πότε έγινε ή ποιο είδος όπλου χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν.

Russian media report that 45 drones are attacking several regions of Russia.



According to them, the videos show a drone hit in Belgorod region.



It is reported that an EFKO plant was hit. According to information from publicly available sources (including the company’s… pic.twitter.com/xCyDwd7kJg