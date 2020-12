Ισχυρές καταιγίδες πλήττουν την Αυστραλία – Εκατοντάδες πολίτες απομακρύνονται από τα σπίτια τους (vid)

Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι πνέουν για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα σήμερα στην βορειοανατολική ακτή της Αυστραλίας, αναγκάζοντας τις αρχές να προβούν στην εκκένωση μεγάλων περιοχών. Μεγάλα τμήματα πυκνοκατοικημένων περιοχών που βρίσκονται στα σύνορα μεταξύ των πολιτειών της Νέας Νότιας Ουαλίας και του Κουίνσλαντ έχουν βυθιστεί στα νερά.

Καθώς η στάθμη των υδάτων εξακολουθεί να αυξάνεται λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τα νερά να έχουν αποκλείσει δρόμους, οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Νέας Νότιας Ουαλίας έδωσαν εντολή σε εκατοντάδες κατοίκους ορισμένων πόλεων να μετακινηθούν σε ασφαλέστερα μέρη.

Ήσυχα παραλιακά προάστια έχουν πληγεί από την καταιγίδα, με την άνοδο της στάθμης των υδάτων να προκαλεί καταστροφή σε ορισμένες από τις πιο διάσημες παραλίες κατά μήκος της ακτής, συμπεριλαμβανομένης της κύριας παραλίας στο δημοφιλές τουριστικό μέρος του Μπάιρον Μπέι στο βόρειο τμήμα της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Just a Christmas time snowstorm in Australia. Nothing different to the rest of the world, right?#straya #snowstorm #jks #downpour #rain #rainisjustliquidsnow pic.twitter.com/mJW19Zur69