Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου.Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, επτά έχουν τραυματιστεί σοβαρά και άλλοι έντεκα πιο ελαφρά, σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Αστυνομική πηγή δήλωσε στο Europe 1 πως καταστράφηκαν περίπου 6 με 7 οχήματα, που βρίσκονταν έξω από τον φούρνο, ενώ δεν απέκλεισε τον κίνδυνο δεύτερης έκρηξης.

Εικόνες από το σημείο

Η ισχυρή έκρηξη ταρακούνησε κτίρια εκατοντάδες μέτρα από το σημείο και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί πλήρως το ισόγειο ενός κτιρίου στην οδό Τρεβίζ, στην περιοχή των μεγάλων βουλεβάρτων στο κέντρο του Παρισιού.

Πυροσβέστες είχαν κληθεί να επέμβουν για διαρροή αερίου στην οδό Τρεβίζ όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο πυροσβέστες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία του Παρισιού βρίσκεται σε επιφυλακή για την ένατο Σάββατο των κινητοποιήσεων του κινήματος των κίτρινων γιλέκων με μεγάλα τμήματα του κέντρου της πόλης να έχουν αποκλειστεί από την αστυνομία κατά των διαδηλώσεων.

Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA

