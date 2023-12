Παραλίγο τραγωδία στην Ιταλία, όπου τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σύγκρουση δύο τρένων το βράδυ της Κυριακής στα βορειοανατολικά της χώρας, ανέφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

«Σύγκρουση μεταξύ ενός τρένου υψηλής ταχύτητας Frecciarossa και μιας περιφερειακής αμαξοστοιχίας στη γραμμή Μπολόνια-Ρίμινι, μεταξύ Φαέντσα και Φόρλι», ανέφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ιταλίας.

Το ατύχημα συνέβη στις 21:45 τοπική ώρα (22:45 ώρα Ελλάδας).

2 passenger trains collide in northern Italy, injuring at least 17 people pic.twitter.com/ysCAqLE143