Ιταλία: Boeing 787 άρπαξε φωτιά στον ένα κινητήρα και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης

Ένα Boeing 787 της κινεζικής Hainan Airlines επέστρεψε στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης αφού άρπαξε φωτιά ο ένας κινητήρας του.

Ο δεξιός κινητήρας αεροσκάφους τύπου Boeing 787-9 Dreamliner της κινεζικής αεροπορικής εταιρείας Hainan Airlines τυλίχτηκε στις φλόγες λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Ρώμης, Φιουμιτσίνο, νωρίτερα την Κυριακή (10.11.2024), όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος του ιταλικού αεροδρομίου και η ιταλική ακτοφυλακή.

Το αεροσκάφος, το οποίο είχε προορισμό την κινεζική πόλη Σενζέν και στο οποίο επέβαιναν 249 επιβάτες και 16μελές πλήρωμα, επέστρεψε στο Φιουμιτσίνο και προσγειώθηκε με ασφάλεια αφού άδειασε τα καύσιμά του στη θάλασσα.

Σε ανακοίνωσή της η ακτοφυλακή αναφέρει ότι προφανώς η φωτιά στον κινητήρα προκλήθηκε όταν μπήκε πουλί μέσα σε αυτόν, κάτι πολύ συχνό που συνιστά σοβαρή απειλή για την ασφάλεια του αεροσκάφους.

