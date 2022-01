Παραμένει το πολιτειακό αδιέξοδο στην Ιταλία. Συνεχίζει να επικρατεί ασυνεννοησία σε ό,τι αφορά την εκλογή του νέου προέδρου της Δημοκρατίας. Η κεντροδεξιά θα ψηφίσει την πρόεδρο της Γερουσίας.

Τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη των ψηφοφοριών στην Ιταλία για την εκλογή του νέου αρχηγού της χώρας, οι μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις εξακολουθούν να μην μπορούν να υποδείξουν έναν υποψήφιο κοινής αποδοχής. Η επόμενη ψηφοφορία, η πέμπτη κατά σειρά, άρχισε στις 11 (ώρα Ιταλίας, 12:00 ώρα Ελλάδας) της Παρασκευής (28.01.2022).

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις, η κεντροδεξιά συμμαχία πρόκειται να ψηφίσει ένα από τα ονόματα που υπέδειξε τις περασμένες ημέρες. Όπως γράφει η εφημερίδα La Repubblica, το επικρατέστερο σενάριο είναι η Φόρτσα Ιτάλια, η Λέγκα και τα Αδέλφια της Ιταλίας, να ψηφίσουν τη νυν πρόεδρο της Γερουσίας, Ελιζαμπέτα Καζελάτι, ενώ υπάρχουν ελπίδες ότι η υποψηφιότητά της θα μπορούσε να υποστηριχτεί και από ένα μέρος των πρώην μελών του κινήματος Πέντε Αστέρων.

#Italy’s Presidential election: Centre-right will today try and push its candidate, Elisabetta Alberti Casellati currently Senate President. If everyone follows the whip, they’d have 441 votes, 64 short of the required majority. https://t.co/OL4Lxxhl0X