Ιταλία: Δυο οι νεκροί από την έκρηξη σε διυλιστήριο της Τοσκάνης

Ο αριθμός των νεκρών της έκρηξης, που σημειώθηκε σήμερα το πρωί (09.12.2024) σε διυλιστήριο της Τοσκάνης, είναι τουλάχιστον δύο, ενώ αγνοείται επίσης η τύχη τριών ανθρώπων.

Η περιφέρεια της Τοσκάνης, μετά την έκρηξη στο διυλιστήριο, ζήτησε από τους κατοίκους σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών και των γραφείων για προληπτικούς λόγους.

Από το συμβάν, έχουν τραυματιστεί εννέα άτομα τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, δυο από τους οποίους είναι σοβαρά.

Από τις γύρω περιοχές διακρίνεται ακόμη ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο καπνού πάνω από τις εγκαταστάσεις του ιταλικού ομίλου υδρογονανθράκων Eni.

Η έκρηξη εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε διυλιστήρια που βρίσκονται στο Καλεντσάνο της Τοσκάνης κοντά στη Φλωρεντία, όπως μετέδωσε το πρακτορείων ειδήσεων της Ιταλίας ANSA.

#Calenzano L’ #esplosione di una #raffineria sarebbe avvenuta nell’area del sito ENI. Sul posto sono già operativi Vigili del Fuoco e Polizia; allertate tutte le strutture per i soccorsi. Il boato è stato avvertito anche in centri distanti. pic.twitter.com/9pMwNQUkuH

Οι αρχές έκαναν γνωστό ότι η πυρκαγιά, που προκλήθηκε από την έκρηξη, δεν απειλεί τον χώρο φύλαξης καυσίμων.

BREAKING: Moment huge fireball erupts from building 18 miles from Florence killing at least one person pic.twitter.com/98i0JF1HwF