Ιταλία: Εκκενώθηκαν 13 κτίρια μετά τον ισχυρό σεισμό στη Νάπολη – Κλειστά παρέμειναν τα σχολεία

Ισχυρότατος ήταν ο χτεσινός (20.05.2024) σεισμός που σημειώθηκε στα Φλεγραία Πεδία στη Νάπολη της Ιταλίας. Οι έντονες δονήσεις είχαν ως αποτέλεσμα να εκκενωθούν κτίρια και να κλείσουν σχολεία.

Το απόγευμα της Δευτέρας δεκατρία κτίρια εκκενώθηκαν στο Ποτσουόλι της Κάτω Ιταλίας, μετά τις συνεχείς σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν στα Φλεγραία Πεδία. Ο πιο δυνατός σεισμός σημειώθηκε στις 20:10 τοπική ώρα Ιταλίας που έφτασε τα 4,4 ρίχτερ με εστιακό βάθος 3 χιλιόμετρα. Για προληπτικούς λόγους, και τα σχολεία όλης της περιοχής έξω από την Νάπολη παρέμειναν κλειστά.

Οι περισσότεροι κάτοικοι, που αναγκάστηκαν να κοιμηθούν σε αυτοκίνητα και σε ανοικτούς χώρους, επέστρεψαν σήμερα σταδιακά στα σπίτια τους. Από την μέχρι τώρα σεισμική δραστηριότητα δεν έχουν προκύψει τραυματίες ούτε σοβαρές υλικές ζημιές.

Υπάρχουν κάποιες ρωγμές σε παλιά σπίτια και , όπως διαπιστώθηκε, έπεσαν σοβάδες από προσόψεις κτιρίων σε στενούς δρόμους της περιοχής.

