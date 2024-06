Η Νότια Κορέα εξετάζει την πλήρη αναστολή της συμφωνίας με τη Βόρεια Κορέα – Αφορμή η ρίψη μπαλονιών στη Σεούλ

Την προσωρινή παύση ρίψης μπαλονιών γεμάτα με σκουπίδια προς τη Νότια Κορέα, ανακοίνωσε η Βόρεια Κορέα, ενώ η Σεούλ εξετάζει το ενδεχόμενο της πλήρους αναστολής της διακορεατικής συμφωνίας.

Χτες Κυριακή (03.06.2024), η Βόρεια Κορέα δεσμεύτηκε πως «θα σταματήσει προσωρινά» την αποστολή μπαλονιών γεμάτα με απορρίμματα προς την Σεούλ. Τις τελευταίες ημέρες έστειλε στη γειτονική χώρα εκατοντάδες μπαλόνια γεμάτα με γόπες από τσιγάρα, απορρίμματα, βρώμικα χαρτιά, περιττώματα ζώων και πλαστικά. Την συμφωνία που υπέγραψε η Νότια Κορέα το 2018 με στόχο να περιορίσει την ένταση μεταξύ των δύο χωρών, τώρα εξετάζει να αναστείλει εξ ολοκλήρου.

Σε ανακοίνωσή της σήμερα Δευτέρα στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, η Νότια Κορέα δήλωσε την απόφασή της να αναθεωρήσει την συμφωνία. Το 2023, είχε ήδη αναστείλει ένα μέρος της συμφωνίας με αφορμή το κατασκοπευτικό δορυφόρο της Πιονγιάνγκ.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας ανακοίνωσε επίσης, ότι θα ζητήσει από το υπουργικό συμβούλιο «να αναστείλει εντελώς» τη στρατιωτική αυτή συμφωνία, «μέχρι να αποκατασταθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο Κορέων».

«Θα σταματήσουμε προσωρινά την αποστολή απορριμμάτων στην άλλη πλευρά των συνόρων», μετέδωσε το επίσημο Βορειοκορεατικό πρακτορείο KCNA, διαβεβαιώνοντας ότι το «αντίμετρο» αυτό ήταν αποτελεσματικό.

Από την περασμένη Τρίτη, η Πιονγιάνγκ έχει στείλει σχεδόν 1.000 τέτοια μπαλόνια προς τη γειτονικής της χώρα, εκ των οποίων 600 χθες, Κυριακή, σύμφωνα με το γενικό επιτελείο στρατού της Νότιας Κορέας. Η Σεούλ κατήγγειλε αυτή τη «χαμηλού επιπέδου», όπως τη χαρακτήρισε, ενέργεια και απείλησε με αντίποινα. Τα μπαλόνια αυτά προσγειώθηκαν στις βόρειες επαρχίες της Νότιας Κορέας, αλλά και στη Σεούλ και τη γειτονική της επαρχία Γκιεόνγκι.

Η Νότια Κορέα εκτιμά ότι η ενέργεια αυτή της Πιονγκγιάνγκ αντιβαίνει στη συμφωνία ανακωχής, με την οποία τερματίστηκε ο πόλεμος της Κορέας το 1953, αν «και καμία επικίνδυνη ουσία δεν εντοπίστηκε» στα μπαλόνια. Το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο στρατού είχε ζητήσει από τους πολίτες «να αποφεύγουν κάθε επαφή με τα απορρίμματα αυτά.

«Μερικοί άνθρωποι νόμιζαν ότι ήταν μια δοκιμή για να δουν πόσο γρήγορα θα ανταποκρινόταν. Η Νότια Κορέα έχει συσκευάσει όλα τα μπαλόνια και τις συσκευασίες των περιττωμάτων και τα δοκιμάζει για βιολογικούς κινδύνους», έγραψε μέσο στο X (πρώην Twitter).

⚠️🚨North Korea🇰🇵Sent Ballons filled with animal excrement towards South Korea 🇰🇷 two nights ago.



Some people thought it was a test to see how quickly they would respond . South Korea has packaged up all the balloons and packages of excrement and are testing it for biological… pic.twitter.com/mZfDi6KHkz — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) May 29, 2024

«Η Βόρεια Κορέα χρησιμοποίησε μπαλόνια για να πετάξει σκουπίδια στη Νότια Κορέα. Περισσότερα από 90 μπαλόνια πέρασαν τα σύνορα και προσγειώθηκαν σε διάφορα μέρη σε όλη τη χώρα. Οι μπάλες περιείχαν πλαστικά μπουκάλια, μέρη παπουτσιών και σκατά. Η Νότια Κορέα “προειδοποίησε αυστηρά” τον Βορρά να σταματήσει αμέσως τις απάνθρωπες και χυδαίες πράξεις. Λίγες μέρες νωρίτερα, η Νότια Κορέα έστειλε επίσης προπαγανδιστικά μηνύματα χρησιμοποιώντας μπαλόνια. υλικά που δυσφημούν την Πιονγκγιάνγκ. Προφανώς ως απάντηση σε αυτό, η ΛΔΚ έστειλε μπάλες σκατά και σκουπίδια», έγραψε άλλο μέσο στο X.

🤣 North Korea used balloons to throw shit and garbage at South Korea. More than 90 balloons crossed the border and landed in different places across the country. The balls contained plastic bottles, shoe parts and shit. South Korea “sternly warned” the North to “immediately stop… pic.twitter.com/g3eheyPK9W — Иван (@OGflattrackerZ) May 29, 2024

Ενώ σε άλλο μέσο έγραψαν: «Η Βόρεια Κορέα πέταξε 720 μπαλόνια γεμάτα σκουπίδια, αποτσίγαρα και περιττώματα στα σύνορα με τη Νότια Κορέα το βράδυ του Σαββάτου. Αναρωτιέμαι τι σημαίνει αυτό».

North Korea dumped 720 balloons filled with trash, cigarette butts, and feces across the border with South Korea on Saturday night. I wonder what this means. pic.twitter.com/wcb6LCSvrs — Babylonian (@LilithBlack25) June 3, 2024

Η Πιονγκγιάνγκ είχε ανακοινώσει στις αρχές της εβδομάδας ότι αυτά τα μπαλόνια είναι «ειλικρινή δώρα», με στόχο να απαντήσει στην αποστολή στο έδαφός της προπαγανδιστικών μπαλονιών με μηνύματα κατά του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν από τη Νότια Κορέα. Η Βόρεια Κορέα εκφράζει εδώ και καιρό την αγανάκτησή της για τη δράση αυτή Νοτιοκορεατών ακτιβιστών, οι οποίοι συχνά στέλνουν προς τη γειτονική χώρα και μπαλόνια με χρήματα, ρύζι ή USB με νοτιοκορεατικές τηλεοπτικές σειρές.

Το 2018, στη διάρκεια μιας περιόδου βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι ηγέτες τους συμφώνησαν «Να τερματίσουν εντελώς κάθε εχθρική ενέργεια σε όλους τους τομείς». Το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας ψήφισε το 2020 νόμο που ποινικοποιεί την αποστολή φυλλαδίων στη Βόρεια, όμως αυτός ακυρώθηκε πέρυσι καθώς κρίθηκε ότι παραβιάζει την ελευθερία της έκφρασης. Η Κιμ Γιο Γιόνγκ, αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι Βορειοκορεάτες με την αποστολή των μπαλονιών αυτών ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης.