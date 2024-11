Ιταλία: Επεισόδια στο Μιλάνο μετά τον θάνατο 19χρονου Αιγύπτιου σε αστυνομική καταδίωξη

Πεδίο μάχης το Μιλάνο! Στην πόλη της βόρειας Ιταλίας σημειώνονται νέα επεισόδια μετά τον θάνατο 19χρονου στη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης. Περίπου 100 διαδηλωτές πέταξαν καπνογόνα και μολότοφ, ενώ η αστυνομία απάντησε με ρίψη δακρυγόνων.

Ένταση και νέες συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία στην περιοχή Κορβέτο του Μιλάνου στον βορρά της Ιταλίας, έπειτα από τον θάνατο του 19χρονου Αιγύπτιου Ράμι Ελγκάμλ.

Ο Ραμί ήταν συνεπιβάτης σε μηχανάκι που οδηγούσε ένας 22χρονος, ο οποίος έχασε τον έλεγχο στη διάρκεια καταδίωξης από περιπολικό, και το δίτροχο προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τοίχο.

Στην περιοχή Κορβέτο ζουν πολλοί μετανάστες και παιδιά με ξένους γονείς, που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ιταλία. Σχολιαστές, κάνουν λόγο για ιταλική «μπανλιέ», στην οποία τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και εγκληματικότητας μπορούν να δημιουργήσουν εκρηκτικό μείγμα.

Το βράδυ της Δευτέρας (25.λ11.2024), διαδηλωτές προκάλεσαν ζημιές σε λεωφορείο, σταθμευμένα αυτοκίνητα και έκαψαν κάδους απορριμμάτων.

Ένας νέος 21 ετών, με καταγωγή από το Μαυροβούνιο, συνελήφθη από την αστυνομία. Ορισμένοι διαδηλωτές σήκωσαν πανό που έγραφε «θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια για τον θάνατο του Ράμι».

North African criminals set fire to Milan after one of their compatriots died after crashing while trying to escape police on his scooter for stealing a gold necklace. We need mass deportations now. pic.twitter.com/AJ7RexRDE4

Riots in Milano after a North African 19-year-old died after crashing while trying to escape the police on his scooter after having stolen somebody’s golden necklace out on the street.



Milano is turning into one of Italy’s most dangerous cities. pic.twitter.com/7AVPWsTcwc