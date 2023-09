Η πρωθυπουργός Ιταλίας ξέσπασε για το μεταναστευτικό και σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανήρτησε στα social media η Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στις αφίξεις που καταγράφονται στα νότια της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι «η πίεση είναι αφόρητη».

«Πρόκειται για συνέπειες μιας δυσκολότατης διεθνούς κατάστασης, στην οποία συναντάμε προϋπάρχοντα προβλήματα των αφρικανικών χωρών και μια αυξανόμενη αστάθεια, ιδίως στην περιοχή του Σαχέλ», πρόσθεσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας τόνισε ότι φαινόμενα όπως ο τζιχαντισμός, ο πόλεμος του σιταριού, πραξικοπήματα και φυσικές καταστροφές, μπορεί να ωθήσουν δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους στο να θελήσουν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη, αλλά είναι σαφές ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να υποδεχθεί αυτό τον τεράστιο αριθμό».

Η Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι «οι αφίξεις μεταναστών μπορούν να σταματήσουν ενεργοποιώντας και μια ευρωπαϊκή αποστολή -ναυτική αν χρειασθεί- σε συμφωνία με τις χώρες τις βόρειας Αφρικής, για να σταματήσουν οι αναχωρήσεις των πλεούμενων». Εξέφρασε την άποψη, δε, ότι «η Ευρώπη πρέπει να δέχεται μόνον όποιον έχει πράγματι δικαίωμα να του χορηγηθεί άσυλο, βάσει των διεθνών συμβάσεων» και ζήτησε να γίνουν «σοβαρές επενδύσεις για την ανάπτυξη στην Αφρική».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανακοίνωσε, επίσης, ότι κάλεσε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να επισκεφθεί μαζί της την Λαμπεντούζα «για να κατανοήσει καλύτερα την σοβαρότητα της κατάστασης που αντιμετωπίζει η Ιταλία και να επιταχύνει την εφαρμογή της συμφωνίας με την Τυνησία, και σε ό,τι αφορά την οικονομική στήριξη της χώρας». Παράλληλα, η Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, να ενταχθεί, το μεταναστευτικό, στην ημερήσια διάταξη της επόμενης ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, διάρκειας έξι λεπτών, η Τζόρτζια Μελόνι, αναφέρθηκε και σε «έκτακτα μέτρα που η ιταλική κυβέρνηση εννοεί να υιοθετήσει άμεσα, για να μειώσει τον αριθμό των αφίξεων που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες».

Ειδικότερα, είπε ότι στο υπουργικό συμβούλιο της ερχόμενης Δευτέρας «πρόκειται να αποφασιστεί η αύξηση του ορίου προσωρινής κράτησης στα κέντρα επαναπατρισμού», όσων μεταναστών εισέρχονται παράνομα στην Ιταλία». Το χρονικό αυτό όριο, θα φτάσει τους 18 μήνες, ενώ για τους αιτούντες άσυλο θα παραμείνει στους δώδεκα μήνες.

«Ενισχύουμε και τα κέντρα για τους επαναπατρισμούς, ώστε όποιος εισέρχεται παράνομα στην Ιταλία, να μπορεί να κρατείται, όντως, στις δομές αυτές μέχρι να εξετασθεί το αίτημα ασύλου ή μέχρι την απέλασή του, σε περίπτωση που είναι παράτυπος μετανάστης», δήλωσε η επικεφαλής της ιταλικής κυβερνητικής συμμαχίας. Υπογράμμισε, δε, ότι νέες δομές αυτού του είδους, θα δημιουργηθούν από το ιταλικό υπουργείο άμυνας.

#WATCH : Prime Minister of Italy Giorgia Meloni said, We work every day to maintain the commitments we have signed with you, in every area, starting from the restoration of legality and the fight against illegal immigration.#Italy #ItalyNews #migrants #illegalimmigration… pic.twitter.com/8JqoZ5Tnsv