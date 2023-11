Τέλος καλό, όλα καλά στην υπόθεση του λιονταριού που αποφάσισε να το σκάσει από το τσίρκο και να απολαύσει λίγες ώρες ελευθερίας στους δρόμους της Λαντίσπολι της Ιταλίας.

Κτηνίατροι της Ιταλίας κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν και να το κοιμίσουν, χρησιμοποιώντας αναισθητικό.

Σημειώνεται πως η Λαντίσπολι είναι μια πόλη 40.000 κατοίκων και οι κάτοικοι χρειάστηκε να μπουν σε ένα άτυπο lockdown ώστε να μην κινδυνεύσουν.

Η Λαντίσπολι βρίσκεται μόλις τριάντα χιλιόμετρα έξω από την Ρώμη.

Για περίπου πέντε ώρες, το λιοντάρι παρέμεινε ελεύθερο, σε θαμνώδη περιοχή αλλά και σε δρόμους του Λαντίσπολι.

Χρήστες του διαδικτύου ανέβασαν βίντεο με το λιοντάρι να κάνει βόλτες στην πόλη και να απολαμβάνει τον νυχτερινό ουρανό…

Λίγες ώρες μετά έγινε γνωστό πως το λιοντάρι εντοπίστηκε από καραμπινιέρους, αστυνομικούς και πυροσβέστες.

