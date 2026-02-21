Κόσμος

Ιταλία: Πέθανε το 2χρονο αγοράκι στην Νάπολη στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά

Το ιατρικό λάθος αποκαλύφθηκε χάρη σε δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, μετά την δημοσίευση των οποίων το νοσοκομείο αναγκάστηκε να παραδεχθεί τις ευθύνες του
Νοσοκομείο στην Ιταλία
Η Patrizia Mercolino, μητέρα του μικρού παιδιού μαζί με τον πατέρα και συγγενείς στη Νάπολη της Ιταλίας / REUTERS / Φωτογραφία Ciro De Luca

Το δύο ετών αγοράκι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης της Ιταλίας πέθανε σήμερα (21.02.2026) τα χαράματα. 

Οι προσπάθειες των τελευταίων ημερών, με στόχο να μπορέσει να αντικατασταθεί το προβληματικό μόσχευμα καρδιάς απέτυχαν εξαιτίας της ακραίας κατάστασης όλων των ζωτικών του οργάνων παιδιού στη Νάπολη.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο μήνες το άτυχο αγοράκι είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς,  κατά την οποία,  σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα εισαγγελικής έρευνας, έγινε ένα τραγικό λάθος: η προς μεταμόσχευση καρδιά, μεταφέρθηκε από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας μέχρι την Νάπολη σε κουτί με ξηρό πάγο. Όταν η ιατρική ομάδα έφτασε στο χειρουργείο, το μόσχευμα ήταν “ένα κομμάτι πάγου”. Οι γιατροί,  όμως, αποφάσισαν να μην ακυρώσουν την μεταμόσχευση,  διότι στο μεταξύ είχαν ήδη αφαιρέσει την καρδιά του μικρού ασθενή. 

Το ιατρικό λάθος αποκαλύφθηκε χάρη σε δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, μετά την δημοσίευση των οποίων το νοσοκομείο αναγκάστηκε να παραδεχθεί τις ευθύνες του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
181
173
91
90
85
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε στην αντεπίθεση: Υπέγραψε νέους δασμούς 10% σε όλες τις χώρες – «Είναι μεγάλη μου τιμή»
Ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλέστηκε για πρώτη φορά το Άρθρο 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο των ΗΠΑ να επιβάλει δασμούς έως και 15% για διάστημα 150 ημερών
Ο Ντόναλντ Τραμπ 14
Newsit logo
Newsit logo