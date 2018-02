Ο τραυματισμός μεταναστών σήμερα στην πόλη Ματσεράτα, στην κεντρική Ιταλία, φαίνεται πως έχει ρατσιστικό κίνητρο. Οι πυροβολισμοί «έπεσαν» από έναν άνδρα που βρισκόταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης συνδέουν το αιματηρό περιστατικό με την δολοφονία μιας 18χρονης από μετανάστη. Μια δολοφονία που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στην ίδια πόλη.

Η σημερινή επίθεση φέρεται, λοιπον, να μη συνδέεται με την τρομοκρατία.

Οι πληροφορίες έρχονται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Οι τελευταίες αναφέρουν πως ο ένας συλληφθείς, αυτός που είχε τυλιγμένη γύρω του την ιταλική σημαία, ήταν υποψήφιος με τη Λέγκα του Βορρά!

Ονομάζεται Luca Traini, είναι 28 ετών και το 2017 κατέβαινε ως υποψήφιος με το ακροδεξιό, ξενοφοβικό κόμμα!

Όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης, ο Τράνι έχει ξυρισμένο κεφάλι και όταν τον συνέλαβαν χαιρέτησε φασιστικά, υψώνοντας και τεντώνοντας το δεξί του χέρι. Δεν προκύπτει να έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο. Ο 28χρονος άνοιξε πυρ κατά μεταναστών μέσα από ένα αυτοκίνητο Alfa Romeo, στο οποίο οι καραμπινιέροι βρήκαν και μια στρατιωτική φόρμα παραλλαγής.

Λίγο πριν τον συλλάβουν βγήκε από το αυτοκίνητό του και τυλίχθηκε με μια ιταλική σημαία. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ξεκάθαρα ότι πρόκειται για ρατσιστική επίθεση, όπως είχαν αναφέρει από τις πρώτες κιόλας στιγμές τα ιταλικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Δείτε την φωτογραφία μετά την σύλληψή του

