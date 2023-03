Ένα σκάφος στα ανοικτά των ακτών της Σικελίας χρειάζεται να διασωθεί, ανέφερε σήμερα Παρασκευή (10.3.2023) η οργάνωση Alarm Phone, τονίζοντας ότι πάνω σε αυτό βρίσκονται περίπου 500 μετανάστες, στον απόηχο του πολύνεκρου ναυαγίου στην Καλαβρία της Ιταλίας.

Οι αφίξεις μεταναστών μέσω θάλασσας έχουν αυξηθεί δραματικά στην Ιταλία, με την κυβέρνηση να αυξάνει τις ποινές εις βάρος των διακινητών που τους σέρνουν σε πολύνεκρα ναυάγια. Η Alarm Phone ανέφερε στο Twitter ότι είχε ενημερώσει τις «αρμόδιες αρχές» και τους είπε: «Μην χάνετε χρόνο: στείλτε άμεσα βοήθεια!».

Το σκάφος έφυγε από τη Λιβύη και βρίσκεται «νότια της Σικελίας» στην θαλάσσια ζώνη έρευνας και διάσωσης (SAR) της Ιταλίας, πρόσθεσε η Alarm Phone. Η Frontex αρνήθηκε να κάνει άμεσα κάποιο σχόλιο.

Οι ικανότητες της Ιταλίας στις θαλάσσιες διασώσεις μεταναστών βρέθηκαν στο μικροσκόπιο μετά το ναυάγιο της 26ης Φεβρουαρίου κοντά στην περιοχή της Καλαβρίας, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου τουλάχιστον 72 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους.

