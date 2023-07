Πυρκαγιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Κυριακής (09.07.2023) σε λεωφορείο που βρισκόταν σε σήραγγα, στον αυτοκινητόδρομο Α-12, κοντά στη Γένοβα της Ιταλίας. Αιτία, όπως φαίνεται, ήταν η υπερθέρμανση του οχήματος.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστών ήταν άμεση, και πολύ σύντομα κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά.

Εξαιτίας του καπνού, πολλοί επιβάτες παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Στην σήραγγα Μόντε Τζιούγκο εστάλησαν οχήματα πρώτων βοηθειών.

Ο οδηγός του λεωφορείου, με σοβαρότερο πρόβλημα, εισήχθη στο πλησιέστερο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε θάλαμο με υπερβαρικό οξυγόνο.

#Genova, dalle 17.25 i #vigilidelfuoco stanno intervenendo sull’autostrada A12 per l’#incendio di un autobus nella galleria Monte Giugo, tra Rapallo e Nervi. Non risultano persone coinvolte, verifiche in corso [#9luglio 19:30] pic.twitter.com/YYlues0AxR