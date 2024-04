Λονδίνο: Νεκρός 13χρονος από την επίθεση με σπαθί σε σταθμό μετρό

Νεκρό είναι ένα 13χρονο αγόρι μετά την επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (30.04.2024) με σπαθί σε σταθμό του μετρό στο βορειοανατολικό Λονδίνο.

Ένα 13χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του και τέσσερα άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με σπαθί στο βορειοανατολικό Λονδίνο, κοντά στον σταθμό Hainault του μετρό στο Redbridge του Essex.

Σύμφωνα με το Skynews, o 13χρονος ήταν ένας από τους πέντε τραυματίες, που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα, μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί, προσθέτοντας ότι ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 36χρονος δράστης συνελήφθη ενώ πρώτα τραυμάτισε 5 ανθρώπους – ανάμεσά τους και ο 13χρονος που κατέληξε στο νοσοκομείο από τα τραύματά του.

«Με μεγάλη λύπη επιβεβαιώνω ότι ένας από τους τραυματίες της επίθεσης, ένα 13χρονο αγόρι, πέθανε», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Στιούαρτ Μπελ σε ανακοίνωση Τύπου.

Στην ανακοίνωσή του είπε ακόμα ότι δύο στελέχη της αστυνομίας εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Τόνισε ότι χρειάζονται χειρουργική επέμβαση, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

